Filip se s viškom kilograma bori od rođenja, a Marija je u novoj sezoni najmlađa kandidatkinja

Nova sezona popularnog showa 'Život na vagi' uskoro se vraća na male ekrane, a sada vam predstavljamo prva dva kandidata koji će se naći u ovogodišnjoj borbi protiv svojih kilograma. U šestoj sezoni showa u ulozi trenera ponovno će se naći Edo i Maja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Filip Mrčela (25)

Filip Mrčela dolazi iz Splita, radi u turizmu, ima 220 kilograma i on je jedan od dvojice kandidata s najviše kilograma tijekom svih dosadašnjih sezona.Njegova borba s kilogramima počinje od samog rođenja.

- Rođen sam sa 5500 grama, imam dokazanu genetsku predispoziciju za pretilost i jedna je stvar vodila drugoj. Nisam se pazio, fokusirao sam se na pogrešne stvari u životu - iskren je Filip te dodaje kako mu višak kilograma smeta u gotovo svim fizičkim aktivnostima i druženju; od nalaženja cure do pronalaženja posla.

- Prekretnica u mom životu dogodila se negdje početkom mog studiranja, kad sam otkrio da imam apneju, što mi prilično remeti san i ne mogu dalje nastaviti normalno živjeti. Još to sa svim ostalim aspektima što pretilost daje, to je sve utjecalo na moju odluku da se prijavim u show - kaže Filip kojeg su roditelji nagovarali da se prijavi u 'Život na vagi' još tijekom studiranja, no on je prvo želio završiti školovanje.

Otkriva kako je i sam pokušavao gubiti kilograme te da je u nekim pokušajima bio uspješan.

- Znao bih smršavjeti po 10, 15 kilograma pa onda sve to vratiti, nije išlo - kaže i dodaje kako su mu oduvijek najveća podrška u svemu roditelji i dvije sestre.

- Cijela me moja obitelj pokušala motivirati od malih nogu. Kad ste dijete, ne razmišljate o takvim stvarima, želite biti dijete, tinejdžer i onda tek kasnije u životu shvatite da je to bilo iznimno nužno. Ali opet, kao dijete nemate tu životnu perspektivu, kaže Filip i koji je sada odlučan u svojoj namjeri da se ozbiljno posveti skidanju kilograma:

- Želim si spasiti život i osjećati se voljeno, a za pet godina nadam se da ću biti stalno zaposlen, živjeti sam, imati djevojku i kolekciju videoigara koju sam oduvijek želio.

Marija Prgomet (19)

Marija Prgomet dolazi iz Lovinca, po zanimanju je kuharica i ima 128 kilograma. Najmlađa kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' odrasla je u velikoj obitelji s petero braće i sestara i svoje roditelje smatra velikim uzorom.

- Divim im se zato što su odgojili i dignuli na noge moju braću i mene - kaže i dodaje kako su joj oni najveća potpora u svemu.

- Govorili su mi da bih trebala smršavjeti, bodrili me da ja to mogu i najiskrenije, samo sam se odjednom odlučila, popunila prijavnicu i sad sam u 'Životu na vagi'. Želim skinuti kilograme i pokazati svima da ja to mogu pa da me više nitko ne zeza zbog debljine - kaže Marija čiji su problemi s viškom kilograma počeli u djetinjstvu.

- Uvijek sam bila najkrupnija u društvu, a kako sam postajala starija, kilogrami su se počeli sve više nagomilavati - kaže i dodaje kako se nikad nije bavila nekim sportom te da je probala držati dijetu, ali ni to nije bilo dobro.

- Jedan bih dan pazila što jedem pa bih onda sutradan rekla kako ću pojesti samo još ovo i potom da ću početi s dijetom od ponedjeljka - iskreno kaže i dodaje kako je sad spremna ozbiljno se posvetiti svojim problemima s kilogramima.

- Svi me podržavaju; cijela obitelj, rodbina, prijatelji i kolege s posla. Svi vjeruju kako u showu mogu daleko dogurati i ja isto mislim da mogu - zaključuje Marija koja se raduje i što će u budućnosti moći nositi lijepu odjeću.

Najčitaniji članci