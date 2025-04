Filip Vidović s 12 je godina glumio s ocem Ivicom, a sada s majkom: 'Bilo me je malo strah'

Majka je Slavujka, a sin je Dobriša. Žive u istom stanu i vrhunski su ekonomisti. Sjajna je to predstava Teatra Rugantino, "Pustolovine kreativnih knjigovođa", u kojoj glume majka i sin, Gordana Gadžić i Filip Vidović. Predstava je po tekstu Ivana Vidića, a "bavi se možda centralnom opsesijom, to su ekonomija i bog novih vremena - novac, i sve što on ljudima predstavlja". A u njoj majka i sin fantastično igraju majku i sina.

