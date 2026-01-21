FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'

Koliko je doma? S 30°C na -5°C, napisala je Maja otkrivši kako je njen siječanjski odmor završio. No neki su primijetili da pored nje nema Šime Eleza s kojim je inače pozirala
Čini se kako je odmor Maje Šuput završio. Pjevačica se javila na Instagramu i napisala: 'Koliko je doma? S 30°C na -5°C. Povratak u realnost'. No neki su primijetili da na fotki nema Šime Eleza, s kojim se često fotografirala.
| Foto: Instagram
Maja Šuput je s Balija servirala niz kadrova s plaže u kupaćem kostimu.
Na nekima je pozirala sama, bez Šime Eleza
Pokazala je svoju vrhunsku figuru
No na nekima je i Šime pozirao sam
Brčkao se u vodi i uživao
Na plaži su pozirali poput Afrodite i Posejdona
Izvodili su i razne akrobacije
Na plaži su jahali, a ispod fotke su napisali 'Televisa presenta' i nasmijali pratitelje.
Na putovanje je povela i prijateljicu
'Indiana Jones vibes', napisala je Maja Šuput uz ovu fotku.
Na fotkama se vidi kako su se baš dobro zabavljali
Mnoge trenutke dijelili su s fanovima koji su samo čekali njihovu novu objavu
Pozirali su i u nježnom zagrljaju.
Idiličan i vrlo romantičan prizor stvorili su slapovi na Baliju, a Maja i Šime iskoristili su tu savršenu priliku te su napravili seksipilne zajedničke fotografije.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Oboje polugoli, potpuno mokri i črvsto stisnuti jedno uz drugo razmjenjivali su poljupce, a sve su to objavili na Instagramu.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Šime i Maja fotkali su se i u drvenom, zelenilom ukrašenom srcu s kojeg se pruža pogled na balijska polja riže.
Jedna od nezaobilaznih atrakcija Balija je i velika ljuljačka s koje se pruža savršeni pogled na okolna polja.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Ovo su bile njene prve fotografije s Balija. Dok je cijela Hrvatska vodila bitku sa snijegom i ledom, Maja i Šime opuštali su se na bazenu.
A na jednoj fotki Šime drži Maju za noge.
