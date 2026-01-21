Obavijesti

KRAJ AVANTURE

FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'

Koliko je doma? S 30°C na -5°C, napisala je Maja otkrivši kako je njen siječanjski odmor završio. No neki su primijetili da pored nje nema Šime Eleza s kojim je inače pozirala
Čini se kako je odmor Maje Šuput završio. Pjevačica se javila na Instagramu i napisala: 'Koliko je doma? S 30°C na -5°C. Povratak u realnost'. No neki su primijetili da na fotki nema Šime Eleza, s kojim se često fotografirala. | Foto: Instagram
