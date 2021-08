Krajem godine u kina stiže kriminalistička drama pod nazivom Dinastija Gucci, inspirirana istinitom pričom o obiteljskom carstvu talijanske modne kuće Gucci.

Ridley Scott preuzeo je redateljsku palicu, a scenarij su napisali Becky Johnston i Roberto Bentivegna. Film je baziran prema romanu The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Lady Gaga glumi Patriziju Reggiani, a Adam Driver Maurizija Guccija dok ostatak glumačke postave čine Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek i Jeremy Irons.

Lady Gaga je Patrizia Reggiani koja je osuđena za planiranje ubojstva svojeg supruga Maurizija Guccija, unuka slavnog osnivača modne kuće Gucci, a njihova životna priča punila je novinske stupce 70-ih i 80-ih godina. Mnogi se još sjećaju tragedije koja se dogodila 27. ožujka 1995. kad je na ulazu u svoj ured ubijen Maurizio Gucci, unuk Alda Guccija, koji je obiteljsku tvrtku pretvorio u modni imperij. Ubojstvo je šokiralo svijet i ostalo je upamćeno kao jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti Italije.

Dvije godine istražitelji su tapkali u mraku i nisu mogli otkriti tko je imao motiv. Ne samo da su tražili ubojicu, nego i naručitelja. Istraživalo se je li Maurizio zapao u financijske probleme zbog prilično raskalašenog života ili je pak ubojica netko unutar obitelji rastrzanoj svađama. Konačno, otkriće je skandaliziralo Talijane ali i svjetsku javnost jer ubojstvo je naručila njegova bivša supruga Patrizia, od koje se Maurizio razveo četiri godine ranije, nakon 18 godina braka.

Navodno bijesna što joj je brakorazvodnom parnicom pripalo ‘samo’ oko 900.000 funti godišnje, (danas bi to bio otprilike dvostruki iznos - odnosno oko 16.5 milijuna kuna), a još više u strahu da se Maurzio ponovno ne oženi, sumanuto je tražila osobu koja bi bila sposobna smaknuti bivšeg. Danas ova 72-godišnjakinja, kojoj su nadjenuli nadimak ‘Crna udovica’, živi sama jer je rekla da je Maurizio zapravo bio njezina životna ljubav.

Kćeri Alessandra (44) i Allegra (40) nemaju s njom puno kontakta. Regianni je prvotno osuđena na 29 godina zatvora, no iza rešetaka provela je 16 godina. 2011. godine dobila je mogućnost da se preseli u zatvor poluotvorenog tipa u kojem se od zatvorenika očekivalo da rade ne bi li se bolje jednog dana bolje adaptirali na slobodu, no ona je to odbila.

- Nikad u životu nisam radila, pa zasigurno neću sad početi - rekla je.Nije zadovoljna što je u filmu glumi Lady Gaga.

- Naživciralo me što nije imala obzira niti da me dođe upoznati, a glumi me u filmu - izjavila je Regianni nedavno.