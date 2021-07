Film 'House of Gucci' redatelja Ridleya Scotta (83) počet će se prikazivati u studenom ove godine kada se obilježava 100. godišnjica osnivanja ove talijanske modne kuće. Radnja filma prati ljubavnu priču Maurizia Guccija i njegove supruge Patrizije Reggiani, a sada je objavljen i službeni trailer.

Marizio je bio nasljednik modne kuće Gucci, koju je osnovao njegov djed Guccio Gucci, a u filmu ga glumi Adam Driver (37). Maurizijevog brata Alda utjelovio je Oskarovac Al Pacino (81).

Maurizio Gucci je nakon 12 godina braka suprugu Patriziju zamijenio mladom ljubavnicom. 1995. umire od metka plaćenog ubojice kojeg je unajmila njegova bivša supruga.

U ulozi 'crne udovice' Reggiani pojavila se pjevačica Lady Gaga (35), kojoj je to prva uloga od pojavljivanja u megapopularnom filmu 'Star is Born'.

Regianni, koja je u provela 16 godina u zatvoru zbog ubojstva, nije zadovoljna što je u filmu glumi Gaga.

- Naživciralo me što nije imala obzira ni da me dođe upoznati, a glumi me u filmu - izjavila je nedavno Reggiani, a Gaga je pripremajući se za ulogu uočila mnogo sličnosti između njihovih životnih stilova. Naime, obje vole luksuz i shoppingiranje.

Za ulogu Patrizije pjevačica je postala brineta a u traileru je progovorila izraženim talijanskim naglaskom. U filmu ćemo gledati i Salmu Hayek (54) u ulozi Patrizijine vidovite prijateljice Pine Auriemme.

Glazbenik Jared Leto (49), koji je veliki obožavatelj modne kuće, pojavljuje se u ulozi Paola Guccija dok Jeremy Irons (72) glumi Maurizijevog oca Rodolfa.