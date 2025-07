Film 'F1' vizualni je spektakl! Ne nedostaje ni Bradov šarm, ali priča je malo klišej. Evo zašto...

Nakon što je redefinirao zračne borbe u filmu "Top Gun: Maverick", redatelj Joseph Kosinski ponovno se udružio s producentom Jerryjem Bruckheimerom kako bi nas zakucao za sjedala, ovaj put u svijetu najbržeg oktanskog cirkusa na svijetu. S Bradom Pittom u glavnoj ulozi, budžetom koji premašuje 185 milijuna eura i produkcijskom ambicijom snimanja na pravim utrkama, film "F1" stigao je s golemim očekivanjima. Rezultat je vizualno zapanjujući, a sadržaj pomalo predvidljiv.

Scenarij, koji potpisuje Ehren Kruger, ne pokušava izmisliti toplu vodu. Priča prati Sonnyja Hayesa, kojeg utjelovljuje Brad Pitt. On je američki vozač čija je obećavajuća F1 karijera naglo prekinuta strašnom nesrećom prije trideset godina. Danas on životari vozeći utrke izdržljivosti, daleko od glamura i slave. No prošlost ga sustiže u liku njegova starog prijatelja i rivala Rubena Cervantesa, kojega glumi izvrsni Javier Bardem.

Ruben je vlasnik fiktivnog F1 tima APXGP koji se nalazi na rubu propasti. S dugom od više od 325 milijuna eura i bez ijednog osvojenog boda, timu prijeti gašenje ako ne ostvari pobjedu u jednoj od preostalih devet utrka sezone. U očajničkom potezu Ruben moli Sonnyja da se vrati u bolid i postane drugi vozač uz mladu, talentiranu, ali nevjerojatno arogantnu zvijezdu tima Joshuu Piercea, kojeg tumači Damson Idris. Ovo postavlja temelje za klasičnu sportsku priču o autsajderima: iskusni veteran protiv drskog novaka, sukob generacija, timska dinamika i, naravno, posljednja prilika za iskupljenje.

Glumačka postava je impresivna. Brad Pitt nosi film svojom neospornom karizmom. Ipak, njegov Sonny Hayes često se čini kao produžetak samog Pitta, šarmantnog, opuštenog veterana umjesto potpuno realiziranog lika. Kritičari se slažu da je "previše Brad Pitt", što ga sprečava da potpuno nestane u ulozi.

Javier Bardem je genijalan kao Ruben, vlasnik tima čiji se očaj i nada sudaraju u svakom pogledu. On donosi težinu i humor ulozi koja je mogla biti jednodimenzionalna. Zanimljivo, Bardem je priznao da prije filma nije bio fan sporta, ali je uronio u svijet Formule 1 gledajući seriju "Drive to Survive". Razgovarao je i s pravim šefovima timova, što se osjeti u njegovoj uvjerljivoj izvedbi.

Damson Idris je solidan, uspijeva dati dubinu liku Joshue Piercea, koji je napisan kao pravi primjer "bahatoga klinca". Njegova transformacija iz suparnika u partnera Sonnyju Hayesu jedna je od boljih točaka filma. Nažalost, talentirana Kerry Condon, u ulozi tehničke direktorice Kate McKenne, svedena je na sporednu funkciju i površno napisanu ljubavnu priču s Pittovim likom. Scene utrka su srce i duša filma. Napete su i tehnički besprijekorne. Korištenjem inovativnih tehnika snimanja, gledatelj je "smješten" direktno u kokpit, osjeća svaku vibraciju, nagli zaokret i vrtoglavu brzinu od više od 300 km/h.

Produkcijska ekipa je, u suradnji s F1, snimala tijekom pravih Grand Prix vikenda na lokacijama poput Silverstonea, Budimpešte i Abu Dhabija. Fiktivni tim APXGP imao je svoju garažu i bolide na stazi, a u filmu se pojavljuju i brojni stvarni vozači i šefovi timova, uključujući i sedmerostrukoga svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona, koji je ujedno i jedan od producenata.

No čim se kotači prestanu okretati, film upada u nižu brzinu, vozeći se po sigurnoj, ali istrošenoj stazi klišeja. Za ljubitelje adrenalina, brzine i vrhunske filmske tehnike, "F1" je nezaobilazno iskustvo. I, da... za šlag na kraju, u nekoliko kadrova filma pojavljuje se hrvatska zastava.