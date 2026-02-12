Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana

Glumac James Van Der Beek preminuo je u srijedu u 49. godini nakon borbe protiv raka debelog crijeva. Tužnu vijest o njegovoj smrti objavila je supruga Kimberly, a brojni njegovi kolege i prijatelji se opraštaju od njega na društvenim mrežama. Njegovi najbliži otkrili su i kako su proveli posljednje njegove dane zajedno.

Tako je glumac Alfonso RIbeiro u komentaru na objavu Kimberly Van Der Beek napisao: 'Sretan sam što sam bio ondje da se oprostim', a u zasebnoj objavi posvećenoj prijatelju je dodao i kako je 'trenutno slomljen'.

- Bio je moj istinski prijatelj, brat i životni vodič. Bio sam uz njega na ovom strašnom putu borbe protiv raka. Njegova obitelj i prijatelji prošli su kroz te uspone i padove. Od trenutka nade kada se činilo da ga je pobijedio, do poražavajućih padova kada se bolest vratila. Toliko sam naučio od Jamesa - poručio je te dodao kako su James i Kimberly 'promijenili' njegov život.

- Živjet će zauvijek u mom srcu. Uvijek ću biti tu za njihovu djecu. Ulogu Gweninog kuma uvijek ću smatrati jednom od najvažnijih u svom životu. Volim te, James, i znam da imam anđela čuvara koji pazi na mene. To što sam se mogao oprostiti ovog vikenda zauvijek ću nositi u sebi. Počivaj u miru, brate moj. Počivaj u miru - napisao je.

Na društvenim mrežama se oglasila i Stacy Keibler, koja je podijelila i nekoliko fotografija snimljenih s Van Der Beekom. Na njima, glumac sjedi u invalidskim kolicima i gleda zalazak sunca.

- Provesti ove posljednje dane s tobom bio je istinski dar od Boga. Nikada u životu nisam bila toliko prisutna - započela je Keibler u dugačkoj objavi.

- Kada znaš da je vrijeme sveto, ne trošiš uzalud ni jedan dah. Ne žuriš. Ne skrolaš. Ne brineš o sutrašnjem danu. Sjediš. Slušaš. Držiš se za ruke. Gledaš kako nebo mijenja boje i dopuštaš da i tebe promijeni - poručila je i dodala kako ju je glumac u nekoliko dana 'naučio više o prisutnosti nego što bi ijedna knjiga mogla'.

- Pokazao si mi kako izgleda vjerovati u Božji plan, čak i kada ti slama srce. Pogotovo kada ti slama srce - nastavila je. Keibler je podijelila da su jedne večeri "zajedno gledali zalazak sunca dok si dijelio svoju mudrost, svoje nade i obećanja koja smo si dali."

- Bila je čast stajati uz tvoju obitelj u ovim svetim trenucima. Dao si ovom svijetu toliko darova. Tvoja prisutnost bila je jarko svjetlo u mom životu i u životima mnogih drugih. I dok tvoje fizičko tijelo možda više nije ovdje, znam da tvoj duh čini velike stvari. Već to osjećam. Možda smo izgubili dobrog čovjeka ovdje na zemlji... ali nebo je dobilo nešto izvanredno - poručila je.

Još jedna Jamesova prijateljica, dizajnerica Erin Fetherston, potvrdila je da je provela vrijeme s njim u njegovim posljednjim danima. U objavi na Instagramu podijelila je nekoliko Jamesovih fotografija, uključujući u jednu u kojoj je on u krevetu, a ona mu drži ruku.

U objavi je napisala da je bila čast zvati ga najboljim prijateljem.

- Praznina koju ostavljaš nikada se neće moći ispuniti, ali dat ćemo sve od sebe da tvoju prekrasnu obitelj obasipamo ljubavlju i sjetimo se nastaviti plesati u tvoju čast - jer ti si uvijek znao važnost radosti. Volimo te. Zauvijek - poručila je u emotivnoj objavi.