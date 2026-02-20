Obavijesti

Show

Komentari 0
FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA

Film 'Fiume o morte!' osvojio je u Sydneyju još jednu nagradu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Film 'Fiume o morte!' osvojio je u Sydneyju još jednu nagradu
3
Foto: promo

Film je na 15. Festivalu dokumentarnog filma Antenna proglašen najboljim u međunarodnoj konkurenciji. To je 34. nagrada za ovaj film Igora Bezinovića

Admiral

Film "Fiume o morte!" proglašen je najboljim u međunarodnoj konkurenciji 15. Festivala dokumentarnog filma Antenna, koji se od 5. do 15. veljače održavao u australskom Sidneyju, a što je ujedno i 34. nagrada ovom filmu od njegove svjetske premijere na IFFR-u, navode u HAVC-u.

U obrazloženju žirija 15. Festivala dokumentarnog filma Antenna, a kojeg čine redateljica Emma Alberici, filmski kritičar Alexei Toliopoulos te producentica Deanne Weir, navodi se kako je film Igora Bezinovića "krajnje originalan i bizaran film koji vjerno prikazuje neočekivanu i nevjerojatnu avanturu tijekom vrlo uznemirujućeg razdoblja u Europi 20. stoljeća".

SVEČANA PROJEKCIJA FOTO Film 'Fiume o morte!' s titulom europskog Oscara stigao pred zagrebačku publiku
FOTO Film 'Fiume o morte!' s titulom europskog Oscara stigao pred zagrebačku publiku

"Fiume o morte!" tako je dobio 34. nagradu od svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

Foto: promo

Iz HAVC-a ističu kako je i u siječnju osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film te da je izabran za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti. 

Film je u kinima u 2025. godini pogledalo 38.948 gledatelja što ga, naglašavaju u HAVC-u, čini najgledanijim dokumentarcem u Hrvatskoj od osamostaljenja. 

NAGRAĐIVANI DOMAĆI FILM Evo gdje i kada pogledati film 'Fiume o morte!' Dokumentarac je osvojio europskog Oscara
Evo gdje i kada pogledati film 'Fiume o morte!' Dokumentarac je osvojio europskog Oscara

Nastao je u produkciji kuće Restart (producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser) u koprodukciji sa slovenskom produkcijskom kućom Nosorogi (koproducentica Marina Gumzi) te talijanskom kućom Videomante (koproducentica Erica Barbiani).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju
IMAO TEK 53 GODINE

Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju

Tijekom proteklih mjeseci, Dane je redovito izvještavao o svojoj borbi s progresivnom neurodegenerativnom bolešću, otkrivajući kako mu je preostala samo jedna funkcionalna ruka te kako ga tjelesna snaga polako napušta.
Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...
BIO JOJ JE SVE

Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...

Dugogodišnji ravnatelj Klaićeve i legendarna TV zvijezda vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, 'Dedek' je svoju mladenku na rukama unio u automobil
Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio
BRILJIRAO NASTUPOM

Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio

Hameršak se večeras vratio u vrući stolac. No odustao je na 14. pitanju za 68.000 eura. Rekao je kako si nikad ne bi mogao oprostiti da padne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026