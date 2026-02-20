Film 'Fiume o morte!' osvojio je u Sydneyju još jednu nagradu

Film "Fiume o morte!" proglašen je najboljim u međunarodnoj konkurenciji 15. Festivala dokumentarnog filma Antenna, koji se od 5. do 15. veljače održavao u australskom Sidneyju, a što je ujedno i 34. nagrada ovom filmu od njegove svjetske premijere na IFFR-u, navode u HAVC-u.

U obrazloženju žirija 15. Festivala dokumentarnog filma Antenna, a kojeg čine redateljica Emma Alberici, filmski kritičar Alexei Toliopoulos te producentica Deanne Weir, navodi se kako je film Igora Bezinovića "krajnje originalan i bizaran film koji vjerno prikazuje neočekivanu i nevjerojatnu avanturu tijekom vrlo uznemirujućeg razdoblja u Europi 20. stoljeća".

"Fiume o morte!" tako je dobio 34. nagradu od svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

Foto: promo

Iz HAVC-a ističu kako je i u siječnju osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film te da je izabran za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Film je u kinima u 2025. godini pogledalo 38.948 gledatelja što ga, naglašavaju u HAVC-u, čini najgledanijim dokumentarcem u Hrvatskoj od osamostaljenja.

Nastao je u produkciji kuće Restart (producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser) u koprodukciji sa slovenskom produkcijskom kućom Nosorogi (koproducentica Marina Gumzi) te talijanskom kućom Videomante (koproducentica Erica Barbiani).