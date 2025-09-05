Fiume o morte! tako je postao prvi dokumentarac u povijesti Hrvatske koji je odabran za predstavnika u utrci za Oscar
Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar
Hrvatsko društvo filmskih djelatnika svake godine bira dugometražni film koji će biti predstavnik Hrvatske u natjecanju za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film.
Komisija za izbor filma je 4. rujna 2025. godine odlučila da će dokumentarni film Fiume o morte! Igora Bezinovića i producenata Vanje Jambrović i Tibora Kesera, a u produkciji kuće Restart, biti predstavnik hrvatske kinematografije na 98. nagradi Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.
Spomenuti film tako je Fiume o morte! tako je postao prvi dokumentarac u povijesti Hrvatske koji je odabran za predstavnika u utrci za Oscar. Pored odabira za hrvatskog predstavnika za nagradu Oscar, prije nekoliko dana je Hrvatsko društvo filmskih djelatnika isti film odabralo kao hrvatskog kandidata za nagradu Goya.
Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji Najbolji europski film. Fiume o morte! originalan je film koji kroz izrazito inovativan stil progovara o fascinantnoj i široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi. Naime, tematizira povijesni događaj u kojem je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio prije stotinjak godina zauzeo grad Rijeku.
Podsjetimo, već u srpnju, spomenuti je film zabilježio sjajne rezultate gledanosti i postao najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja. Također, već nakon samo mjesec dana distribucije riječko Art-kino objavilo da je riječ je o najgledanijem filmu u povijesti tog kina. Prema posljednjim rezultatima, Fiume o morte! je pogledalo više od 35 tisuće gledatelja. Fiume o Morte! svjetsku je premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.
U međuvremenu je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na čak 35 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, među ostalima je proglašen najboljim dokumentarcem na festivalima u Innsbrucku, Podgorici i Ereranu, dok je na ovogodišnjem izdanju Pulskog filmskog festivala nagrađen sa čak šest Zlatnih Arena - za masku, kostimografiju, scenografiju, casting, produkciju i režiju, kao i godišnjom nagradom Vedran Šamanović. Također, nedavno je ICA Cinema otkupio prava za kino distribuciju filma u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.
Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike. Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.
Film je nastao u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).
Komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika je ove godine odlučivala između šest prijavljenih filmova: Božji gnjev Kristijana Milića, Fiume o morte! Igora Bezinovića, Frka Svebora Mihaela Jelića, Izgubljeni Dream Team Jure Pavlovića, Proslava Brune Ankovića i Zečji nasip Čejen Černić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+