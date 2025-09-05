Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika svake godine bira dugometražni film koji će biti predstavnik Hrvatske u natjecanju za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film.

Komisija za izbor filma je 4. rujna 2025. godine odlučila da će dokumentarni film Fiume o morte! Igora Bezinovića i producenata Vanje Jambrović i Tibora Kesera, a u produkciji kuće Restart, biti predstavnik hrvatske kinematografije na 98. nagradi Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Spomenuti film tako je Fiume o morte! tako je postao prvi dokumentarac u povijesti Hrvatske koji je odabran za predstavnika u utrci za Oscar. Pored odabira za hrvatskog predstavnika za nagradu Oscar, prije nekoliko dana je Hrvatsko društvo filmskih djelatnika isti film odabralo kao hrvatskog kandidata za nagradu Goya.

Foto: PROMO

Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji Najbolji europski film. Fiume o morte! originalan je film koji kroz izrazito inovativan stil progovara o fascinantnoj i široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi. Naime, tematizira povijesni događaj u kojem je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio prije stotinjak godina zauzeo grad Rijeku.

Podsjetimo, već u srpnju, spomenuti je film zabilježio sjajne rezultate gledanosti i postao najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja. Također, već nakon samo mjesec dana distribucije riječko Art-kino objavilo da je riječ je o najgledanijem filmu u povijesti tog kina. Prema posljednjim rezultatima, Fiume o morte! je pogledalo više od 35 tisuće gledatelja. Fiume o Morte! svjetsku je premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

Foto: PROMO

U međuvremenu je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na čak 35 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, među ostalima je proglašen najboljim dokumentarcem na festivalima u Innsbrucku, Podgorici i Ereranu, dok je na ovogodišnjem izdanju Pulskog filmskog festivala nagrađen sa čak šest Zlatnih Arena - za masku, kostimografiju, scenografiju, casting, produkciju i režiju, kao i godišnjom nagradom Vedran Šamanović. Također, nedavno je ICA Cinema otkupio prava za kino distribuciju filma u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike. Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

Foto: PROMO

Film je nastao u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).

Komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika je ove godine odlučivala između šest prijavljenih filmova: Božji gnjev Kristijana Milića, Fiume o morte! Igora Bezinovića, Frka Svebora Mihaela Jelića, Izgubljeni Dream Team Jure Pavlovića, Proslava Brune Ankovića i Zečji nasip Čejen Černić.