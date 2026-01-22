Film 'Grešnici' ispisao povijest sa 16 nominacija za Oscara

Film Grešnici, redatelja Ryana Cooglera, ispisao je u četvrtak povijest i otvorio ovogodišnje nominacije za Oscara s povijesnih 16 nominacija. Horor-drama tako je srušila rekord koji su dosad držali klasici poput Titanica i La La Landa s 14 nominacija, a već se sada šuška da bi mogla pokupiti i najvažniju nagradu večeri, Oscar za najbolji film.

No Grešnici nisu jedina tema o kojoj bruji Hollywood. Prava glumačka bitka odvija se u kategoriji najboljeg glumca, gdje će se oči u oči naći Timothée Chalamet (30) i Leonardo DiCaprio (51). Chalamet je nominiran za ulogu u filmu Marty Supreme i mnogi vjeruju da bi mu ovo napokon mogao biti 'taj trenutak'. S druge strane, DiCaprio lovi novi kipić zahvaljujući filmu One Battle After Another. U istoj kategoriji nominirani su i Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Grešnici) te Wagner Moura (The Secret Agent).

Foto: Mario Anzuoni

U utrci za najbolju glumicu favoritkinja je Irkinja Jessie Buckley za ulogu u filmu Hamnet, a konkurencija joj je itekako jaka, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve i Emma Stone. Ipak, nominacije su zasjenile kontroverze jer je Ariana Grande potpuno izvisila u kategoriji sporedne glumice za film Wicked: For Good. Fanovi su bijesni, pogotovo jer je prošle godine za isti franšizni serijal bila među nominiranima.

Foto: Mario Anzuoni

Drugi 'hladan tuš' doživjeli su obožavatelji filma Wicked: For Good, koji je ostao bez ijedne nominacije unatoč hvaljenoj ulozi Cynthije Erivo i novim pjesmama pisanim baš za film. Akademija je, prema objavama, ove godine imala potpuno drugačije kriterije.

U borbi za najbolji zvuk ističu se filmovi F1, Frankenstein i Grešnici, dok su za najbolje vizualne efekte nominirani blockbusteri poput Avatara: Fire and Ash i Jurassic World: Rebirth.

U kategorijama sporednih uloga ističu se imena poput Elle Fanning, Sean Penn, Benicia del Tora i Delroya Linda, dok kritičari već govore da su u sjeni nominacija ostali Paul Mescal i Adam Sandler. Redateljska kategorija također je krcata velikanima, nominirani su Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier i, naravno, Ryan Coogler.

Foto: Mario Anzuoni

Novost ove godine je i nagrada za najbolji casting, što je izazvalo pozitivne reakcije u industriji. Sve nominacije objavljene su uživo iz kazališta Samuel Goldwyn, a ceremonija će se održati 15. ožujka u Dolby Theatreu. Voditelj večeri ponovno će biti Conan O'Brien, što mnogi vide kao pun pogodak.

Podsjetimo, Akademija posljednjih godina prolazi kroz transormaciju. Broj članova narastao je na više od 11.000, a glasovanje se provodi tajnim online sustavom uz preferencijalne liste. Digli su tako razinu napetosti, mogućnost obrata, ali i nova razočarenja.