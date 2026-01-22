Obavijesti

GREŠNICI SU REKORDERI

Ovo su svi nominirani za Oscara

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Ovo su svi nominirani za Oscara
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Najviše nominacija, njih 16, na ovogodišnjim Oscarima ima film Grešnici, redatelja Ryana Cooglera, u kojem glavnu ulogu ima Michael B. Jordan

Glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman objavili su listu nominiranih filmova za 98. dodjelu nagrada Oscar. 

Ovo je cijeli popis nominacija:

Kategorija za najbolji film:

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

Kategorija za najboljeg redatelja:

Kategorija za dugometražni animirani film:

Kategorija za adaptirani scenarij:

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film:

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

 Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

Kategorija za vizualne efekte:

Kategorija za šminku i frizuru:

