Najviše nominacija, njih 16, na ovogodišnjim Oscarima ima film Grešnici, redatelja Ryana Cooglera, u kojem glavnu ulogu ima Michael B. Jordan
GREŠNICI SU REKORDERI
Ovo su svi nominirani za Oscara
Glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman objavili su listu nominiranih filmova za 98. dodjelu nagrada Oscar.
Ovo je cijeli popis nominacija:
Kategorija za najbolji film:
Kategorija za najbolju mušku ulogu:
Kategorija za najbolju žensku ulogu:
Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:
Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:
Kategorija za najboljeg redatelja:
Kategorija za dugometražni animirani film:
Kategorija za adaptirani scenarij:
Kategorija za najbolji izvorni scenarij:
Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film:
Kategorija za dugometražni dokumentarni film:
Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:
Kategorija za vizualne efekte:
Kategorija za šminku i frizuru:
