Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Prvi put u Zagrebu!

FOTO Ušle su u kino s iglama i hrpom pletiva. Nikome nije bilo jasno što se događa...

Ova projekcija ‘Orkanskih visova’ nije bila zamišljena kao klasičan odlazak u zagrebačko kino. Publika je, umjesto klasičnog gledanja filma, heklala, razgovarala i uživala u ovom jedinstvenom iskustvu
24sata Zagreb: Prvo heklanje i kino u Hrvatskoj
Prizor je donedavno bio nezamisliv. Svjetla u kino dvorani se prigušuju, kreću uvodne reklame, a iz torbe se umjesto mobitela vade klupko vune i heklica. Dok se na platnu odvija filmska priča, u krilu nastaju kapa, šal ili dio budućeg pokrivača. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/38
Prizor je donedavno bio nezamisliv. Svjetla u kino dvorani se prigušuju, kreću uvodne reklame, a iz torbe se umjesto mobitela vade klupko vune i heklica. Dok se na platnu odvija filmska priča, u krilu nastaju kapa, šal ili dio budućeg pokrivača. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026