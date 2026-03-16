VELIKI USPJEH

Film K-Pop Demon Hunters osvojio dva Oscara, a slavlje zasjenio neugodan trenutak

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Mike Blake

Film je dobio Oscara za najbolju originalnu pjesmu te za najbolji animirani film. No u oba slučaja organizatori su počeli puštati glazbu za prekid govora prije nego što su dobitnici završili zahvalnice

Animirani film K-Pop Demon Hunters ostvario je veliki uspjeh na 98. dodjeli Oscara osvojivši dva kipića, ali slavlje je zasjenila neugodna situacija tijekom govora zahvale.

Film je dobio Oscara za najbolju originalnu pjesmu, hit 'Golden' (Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami), te za najbolji animirani film. No u oba slučaja organizatori su počeli puštati glazbu za prekid govora prije nego što su dobitnici završili zahvalnice.

Kada su redatelji Maggie Kang i Chris Appelhans te producentica Michelle L. M. Wong primali nagradu za animirani film, glazba ih je počela prekidati usred govora. Publika je negodovala pa je orkestar nakratko utišan kako bi mogli završiti.

- Za sve vas koji izgledate poput mene, žao mi je što smo toliko dugo čekali da se vidimo u ovakvom filmu. Ali sada je tu - poručila je Kang, govoreći o važnosti reprezentacije u filmskoj industriji.

Još neugodniji trenutak dogodio se kod nagrade za najbolju pjesmu. Pjevačica Ejae uspjela je izreći zahvalu, ali orkestar je počeo svirati prije nego što su ostali članovi tima dobili priliku govoriti. Unatoč njezinoj molbi da im daju još vremena, glazba se nastavila, a ubrzo su se i svjetla na pozornici ugasila.

Appelhans je u svom govoru ohrabrio mlade umjetnike riječima:

- Svim mladim umjetnicima diljem svijeta poručujem – ispričajte svoju priču. Svijet čeka da je čuje.

Nakon ceremonije društvene mreže preplavile su kritike na račun Akademije. Mnogi su potez nazvali nepoštovanjem, a neki su primijetili i da je tim filma dobio manje vremena za govor od drugih dobitnika.

- Molim vas, pustite čovjeka da završi govor. Ovako se ne prekida trenutak koji bi trebao slaviti ovakav uspjeh - napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama.

Inače, show inspiriran planetarnim uspjehom filma K-POP Demon Hunters, najgledanijeg filma u povijesti Netflixa, dolazi i 20. ožujka u Arenu Zagreb. Tako će i hrvatska publika uživati u više od sat i pol glazbeno-scenskog iskustva koje je već oduševilo publiku diljem Europe.

