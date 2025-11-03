Film 'Mirotvorac' na festivalu u Leipzigu osvojio Zlatnu golubicu

Hrvatski dokumentarni film 'Mirotvorac' redatelja Ivana Ramljaka osvojio je Zlatnu golubicu u kategoriji međunarodnog dokumentarnog filma na festivalu DOK u Leipzigu u Njemačkoj, priopćila je produkcijska kuća Factum.

'Film koji se bavi specifičnim događajima na specifičnom području nosi univerzalnu vrijednost. Redatelj je kroz arhivske materijale ispričao priču o ubojstvu šefa policije u Slavoniji, čovjeka koji je do posljednjeg trenutka vjerovao da se rat između Srba i Hrvata može izbjeći', istaknuli su članovi žirija prilikom dodjele Zlatne golubice Mirotvorcu.

Foto: PROMO

U žiriju festivala bili su Heleen Gerritsen, Alain Kassanda, Annie Ohayon Dekel, Kazuhiro Soda i Jim Stark.

Festival DOK Leipzig (Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm) održava se od 1955. godine i najstariji je i jedan od najznačajnijih svjetskih festivala posvećenih dokumentarnom i animiranom filmu. Poznat je po politički angažiranom i društveno relevantnom programu, a svake godine okuplja stotine filmskih profesionalaca iz cijeloga svijeta te privlači oko 40.000 gledatelja.

DOK Leipzig jedan je od najznačajnijih svjetskih dokumentarnih festivala u Europi, što dodatno naglašava važnost priznanja dodijeljenog filmu na kojem su osim redatelja i scenarista Ramljaka radili i producent Nenad Puhovski, koscenaristi Drago Hedl i Hrvoje Zovko, montažer Damir Čučić i snimatelj Srđan Kovačević. Film se u pretežitoj mjeri koristi iznimno vrijednim arhivskim materijalom Hrvatske televizije, ističe se u priopćenju.

Foto: PROMO

Od svjetske premijere na ZagrebDoxu, 'Mirotvorac' je ostvario izniman uspjeh na domaćim festivalima, osvojivši čak devet nagrada na pet filmskih festivala, uključujući i Veliku zlatnu arenu za najbolji dokumentarni film na Pulskom filmskom festivalu.