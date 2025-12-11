Film 'Planina' premijerno na Filmskom festivalu Sundance

Hrvatska manjinska filmska koprodukcija, dokumentarni film 'Planina' (int. naslov 'To Hold a Mountain') redateljskog dvojca Biljane Tutorov i Petra Glomazića imat će svjetsku premijeru 26. siječnja 2026. godine na Filmskom festivalu Sundance u okviru prestižnog natjecateljskog programa World Cinema Documentary Competition.

U ovom programu prikazuju se najhrabrija i najizuzetnija ostvarenja suvremenog filmskog dokumentarnog stvaralaštva autora/ki iz cijelog svijeta. Direktorica fotografije je hrvatska snimateljica Eva Kraljević, koproducentica iz Hrvatske je Dijana Cetina Mlađenović, a film je nastao uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC).

Foto: PROMO

Na udaljenim visovima Sinjajevine, najvećem pašnjačkom području na Balkanu, majka i kćer ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju od formiranja vojnog poligona NATO-a. Majku i kćer povezuje nesvakidašnja ljubav, ali i gorke uspomene.

Foto: PROMO

U rujnu 2019. održana je prva međunarodna vojna vježba na Sinjajevini. Započeti su vojni manevri u srcu pašnjaka, bez ikakve prethodne konzultacije sa stočarskim zajednicama koje ovaj pašnjak koriste vjekovima. Gara (59), majka šestoro djece, predvodnica lokalne zajednice u borbi za zaštitu planine, i njena najmlađa kći Nada (13) vode dvije važne životne bitke – ekološku, za očuvanje prirode, i osobnu, obiteljsku – suočavanje s patrijarhatom i nasiljem nad ženama.

Film je sniman na planini Sinjajevini na sjeveru Crne Gore, na lokaciji zaselka Okrugljak i široj okolici, u periodu od sedam godina (od 2018. do 2025).

Povodom premijernog prikazivanja na Festivalu Sundance, redatelji su izjavili: 'Jako smo sretni što će film imati premijeru na Sundanceu koji je jedna od najboljih mogućih platformi za lansiranje autorskog dokumentarnog filma.

Naš film je ambiciozan autorski film, ali je izrastao iz našeg aktivizma koji je filmu dao etički okvir. Globalna vidljivost koju Sundance pruža je dragocjena kako bi se naširoko govorilo o veoma važnim temama koje Garina i Nadina drama povezuju - militarizacija, ekologija, (nedostatak) prava žena.'

Foto: PROMO

Eva Kraljević, direktorica fotografije je izjavila: 'Presretna sam što je ovaj divan i vrlo zahtjevan dugogodišnji proces izrastao u veliki i važan film, i što svoj put u svijet započinje baš u službenoj konkurenciji Sundancea'.

Hrvatska koproducentica Dijana Cetina Mlađenović je povodom svjetske premijere rekla: 'Cijenimo izniman trud i godine posvećenosti koje su autori Biljana Tutorov i Petar Glomazić sa mnogobrojnom ekipom uložili u stvaranje ovog filma.

Glavne protagonistice filma nose u sebi ono što u ovom trenutku najviše nedostaje u cijelom svijetu – humanost i otpor, i svima nam pružaju nadu i primjer. Uvrštenje na prestižni Sundance Film Festival je samo dokaz koliko su te vrijednosti i taj trud prepoznati i viševrijedni.'

Autorsku ekipu filma čine scenaristi i redatelji Biljana Tutorov i Petar Glomazić, direktorica fotografije Eva Kraljević, montažer George Cragg, autor originalne muzike Draško Adžić, dizajner zvuka Julij Zornik, dok je za kolor korekciju bio zadužen Emil Svetlik. Producentica filma je Biljana Tutorov, izvršne producentice Megan Gelstein i Bianca Oana, kao i producenti Petar Glomazić, Quentin Laurent i Rok Biček, koproducentica Dijana Cetina Mlađenović i pridruženi producent Veliša Popović. Glavne protagonistice u filmu su Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić.

Prema riječima scenaristice, redateljice i producentice Biljane Tutorov, film je zamišljen kao neka vrsta egzistencijalističke bajke ili feminističke vestern opere: 'Inspirirale su me naše moćne ženske protagonistice koje su bile istinski partneri u filmskom procesu i van njega, njihov organski odnos prema prirodi s kojom žive u simbiozi, ciklička dramaturgija/koreografija njihovog života, emotivni slojevi priče u kojoj smo sudjelovali kroz sedam sezona i gotovo 230 dana boravka u planini'.

Scenarist, redatelj i producent Petar Glomazić, iako je cijeli život proveo u gradu, imao je privilegiju da odraste u obitelji čvrsto povezanoj sa svojim korijenima i ruralnim životom u vrletima crnogorskih planina: 'Vođen svojom pasijom da pričam priče, želio sam pred publiku iznijeti ovaj bajkoviti svijet u kojem su priroda i čovjek još uvijek neraskidivo povezani i gdje jednostavni ljudski život omogućuje da lako uočimo temeljne i univerzalne vrijednosti naše egzistencije: ljubav, solidarnost, odricanje za druge, skromnost, neumoran rad. Naše protagonistkinje su se pred nama ukazale kao neprolazni likovi antičke drame'.

Foto: NINA DURDEVIC

Film je nastao uz podršku Filmskog centra Srbije, Filmskog centra Crne Gore, CNC France - Cinéma du Monde, Slovenskog filmskog centra, Hrvatskog audiovizualnog centra, PACA Fonda regije Južna Francuska, RTV Slovenije, Tax Shelter Belgium programa, InMaat Fondacije, Doc Society Climate Story fonda, Uniqua See Future Fondacije, Catapult Film Fund, Chicken & Egg Films, Diane Weyermann fellowship, IDA Enterprise Grant, kao i Savjeta Europe i EURIMAGES-a.

Nakon što je diplomirala povijest umjetnosti na Katoličkom sveučilištu u Luvenu (Belgija), Biljana Tutorov je u Parizu studirala vizualnu antropologiju na École Pratique des Hautes Études i glumu na Akademiji Jacques Lecoq. U Novom Sadu je osnovala nezavisnu produkcijsku kuću Wake Up Films, kao i CIRCLE - trening inicijativu namijenjenu redateljicama i producenticama iz cijelog svijeta.

Među prvim je dobitnicima prestižnog Diane Weyermann Fellowshipa, alumna programa EURODOC i EAVE, članica udruženja DokSrbija, IDA International Documentary Association, Savjeta DAE - Documentary Association of Europe i Europske filmske akademije.

Petar Glomazić je diplomirao na Strojarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smjeru Aero-kozmo tehnika i više od 25 radio je kao zrakoplovni stručnjak u civilnom zrakoplovstvu. Godine 1996. završio je i dokumentarističku školu RTS-a i radio kao asistent urednika u Redakciji obrazovnog programa.

Od 2014. ulazi u svijet filmske produkcije kao producent suradnik u produkciji Wake Up Films iz Novog Sada, a 2021. je osnovao produkcijsku kuću Ardor Films. Član je DAE - Documentary Association of Europe i IDA - International Documentary Association. Dobitnik je prestižnog inauguralnog Diane Weyermann Fellowship-a 2023. „Planina“ je njegov redateljski debi.

Predstojeće izdanje Filmskog festivala Sundance održat će se od 22. siječnja do 1. veljače 2026. godine. Ovo je najznačajniji američki festival nezavisnog filma i pruža priliku perspektivnim filmskim stvaraocima koji se bave autorskim, dokumentarnim i nezavisnim filmom da promoviraju svoje projekte i privuku pažnju šire javnosti. Neki od najcjenjenijih suvremenih redatelja, među kojima su Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson i Darren Aronofsky, doživjeli su svoj veliki svjetski proboj upravo na Sundanceu.