Kyle Eastwood prvi put stiže u Zagreb! Izvodit će glazbu iz filmova svog slavnog oca Clinta

Kyle Eastwood, cijenjeni američki jazz glazbenik i skladatelj, 6. svibnja 2026. stiže u Kino SC na svoj prvi zagrebački nastup. Nakon što je u Hrvatskoj prvi put nastupio prije 16 godina, Eastwood će se zagrebačkoj publici predstaviti programom Eastwood by Eastwood – intimnom koncertnom večeri u kojoj jazz susreće filmsku glazbu. Ulaznice u pretprodaji za sjedeći koncert dostupne su u cjenovnim kategorijama od 39, 43 i 47 eura putem Hangtime ticketinga i u Dirty Old Shopu. Na dan koncerta sve će ulaznice biti za pet eura skuplje.

Foto: jerome bonnet

Kyle Eastwood tijekom karijere objavio je više od deset albuma i izgradio prepoznatljiv autorski identitet na modernoj jazz sceni. Iako se u mlađim godinama sporadično pojavljivao na filmu, još kao tinejdžer donio je čvrstu odluku da se u potpunosti posveti jazzu. Kao kontrabasist i električni basist ostao je vjeran tradicionalnom i melodičnom jazz izrazu, koji često obogaćuje lirskim i suptilno filmskim elementima.

Važan dio njegove karijere vezan je uz filmsku glazbu – sudjelovao je u skladanju i izvođenju glazbe za filmove svog oca Clinta Eastwooda, uključujući Mystic River, Million Dollar Baby i Letters from Iwo Jima, pritom paralelno razvijajući vlastiti put kao bandleader. Sam Eastwood često ističe kako mu je film druga velika strast, zbog čega se njegov glazbeni rukopis prirodno naslanja na filmski narativ i atmosferu.

Foto: jerome bonnet

U sklopu programa Eastwood by Eastwood Kyle Eastwood sa svojim kvintetom izvodi glazbu iz filmova Clinta Eastwooda, prilagođenu klupskom jazz formatu, za razliku od simfonijskog projekta Eastwood Symphonic. Publika će imati priliku čuti teme iz filmova kao što su The Eiger Sanction (John Williams), Ruthless i The Bridges of Madison County (Lennie Niehaus), Gran Torino i Letters from Iwo Jima (Kyle Eastwood / Michael Stevens), Dirty Harry i Magnum Force (Lalo Schifrin), kao i nezaboravne partiture Ennija Morriconea iz filmova The Good, the Bad and the Ugly i A Fistful of Dollars.

Premijerni zagrebački nastup Kylea Eastwooda donosi rijetku priliku da se filmska povijest i suvremeni jazz susretnu uživo – u izvedbi glazbenika koji ovu glazbu ne interpretira samo kao naslijeđe, već kao osobnu umjetničku priču. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme pa se vidimo 6. svibnja u Kinu SC!