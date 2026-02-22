Obavijesti

PRESTIŽNA NAGRADA

Film 'Žuta pisma' pobjednik je Berlinalea: Evo o čemu govori

Piše HINA,
Foto: RONNY HARTMANN

Zlatnog medvjeda za najbolji film 76. Berlinalea dobio je u subotu film njemačko-turskog redatelja Ilkera Cataka „Žuta pisma“, koji kritizira represiju intelektualaca u suvremenoj Turskoj

Mi se moramo oduprijeti svim diktatorima ovog svijeta a ne okretati se jedni protiv drugh, rekao je redatelj Ilker Catak nakon što je njegov film proglašen pobjednikom. Predsjednik žirija Wim Wenders rekao je prilikom dodjele kako se film redatelja Cataka, koji živi u Berlinu, bavi totalitarizmom koji bi "mogao preplaviti i ostale zemlje". 

Film "Žuta pisma" govori o jednom umjetničkom paru u Turskoj koji se nađe na udaru vlasti nakon incidenta na premijeri njihovog novog kazališnog komada.

76th Berlinale International Film Festival in Berlin
Foto: RONNY HARTMANN

Veliku nagradu žirija dobio je film „Spas“ turskog redatelja Emina Alpera. a nagradu za najbolju režiju britanski redatelj Grant Gee za film „Everybody Digs Bill Evans“.

Srebrnog medvjeda, nagradu žirija za najbolji film dobio je film „Queen at See“ američkog redatelja Lance Hammera. 

Srebrnog medvjeda za glavnu ulogu dobila je njemačka glumica Sandra Hueller za ulogu u filmu „Rose“.

Vodstvo Berlinalea odbacilo kritiku

Na svečanosti dodjele nagrada sirijsko-palestinski redatelj Abdalah Alkhatib, koji je dobio nagradu za najbolji debitantski film, optužio je njemačku vladu za podršku Izraelu pri, kako je rekao, „provođenju genocida“.

- Mi ćemo u slobodnoj Palestini održati jednog dana filmski festival i dobro ćemo se sjetiti tko je bio uz nas a tko protiv nas - rekao je Alkatib.  Na početku svog izlaganja, s palestinskom zastavom na pozornici, kazao je kako se ovim govorom dovodi u opasnost jer se u Njemačkoj nalazi kao izbjeglica.

76th Berlinale International Film Festival in Berlin
Foto: Christian Mang

Predsjednik međunarodnog žirija, njemački redatelj Wim Wenders, na svečanosti dodjela nagrada odbacio je kritike umjetnika, među kojima i hollywoodskih zvijezda Tilde Swinton i Javiera Bardema, koji su kritizirali činjenicu da se Wenders na početku festivala odbio izjasniti o sukobu na Bliskom istoku.

Direktorica festivala Tricia Tuttle je također odbacila kritike po kojima umjetnici na Berlinaleu ne smiju slobodno izražavati svoj mišljenje.

- Berlinale je festival na kojem svatko može reći svoje mišljenje. Mi branimo pravo svakog da izrazi svoje mišljenje i to se vidjelo i danas ovdje na dodjeli nagrada - rekla je Tuttle.

