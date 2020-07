Filmsku legendu 'potjerali' su s granice: Trebao sam za Zagreb

Glumac kojega naši gledatelji itekako pamte kao Tihog iz 'Otpisanih' ima pune ruke posla. Snima povijesnu seriju 'Kralj Aleksandar' i 'Dream Team', za koju kaže da je komunističko-ljudska serija

<p>Prošli tjedan sam u Zagrebu trebao snimati 'Crno-bijeli svijet'. Usred noći vratili su me s hrvatske granice jer nisam imao nalaz da sam negativan na koronu, rekao nam je<strong> Voja Brajović</strong> (71). Doajenu srpskoga glumišta rekli su da treba 14 dana u karantenu, a kako ima druge obveze, Brajović je to odbio. Zato se iste noći vratio u Beograd. Veselio se da će nekoliko dana provesti u Zagrebu.</p><p>Već je isplanirao vrijeme nakon snimanja i dogovorio večere s prijateljima, koje je morao otkazati. Nada se da će za koji mjesec situacija s koronom u regiji biti bolja pa neće ni morati na testiranje.Teško mu je stajati u redu jer su, kaže, u Beogradu goleme gužve. </p><p>- Kolone ljudi stoje u redovima za testiranje. Upitno je i bi li nalazi bili gotovi na vrijeme. Mislim da ćemo moje epizode snimati u rujnu ili listopadu - kaže Brajović. Kazališta su zatvorena jer je završila sezona pa ne igra u svojem Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumac kojega naši gledatelji itekako pamte kao Tihog iz "Otpisanih" ima pune ruke posla. Snima povijesnu seriju "Kralj Aleksandar" i "Dream Team", za koju kaže da je komunističko-ljudska serija. Dogovorio je i još neke nove projekte.</p><p>U prvom valu korone nije izlazio iz trenirke, čuvao se jer po godinama spada u rizičnu skupinu. Po cijele dane je čitao, kuhao..., a po namirnice je išla njegova supruga Milica Mihajlović. Sad izlazi kad mora, ali se pazi i uvijek nosi masku. Zabrinut je i zbog protesta u Beogradu. Kaže da su nemiri oduvijek posljedica nečega što je protiv volje naroda.</p><p>- Jedan sam od zabrinutijih ljudi jer su protesti spontani, nemaju vođu, logistiku, jasan put, program..., što bi bilo neophodno da urode plodom. Ne želim dijeliti ljude, ali zabrinut sam i zato što se građani okreću protiv građana. To je nedopustivo i nadam se da će brzo doći do normalizacije odnosa - kaže Brajović.</p><p>Legitimno je pravo, dodaje, svakoga građana da bude za, a onaj drugi protiv nečega. Tako, smatra, treba i biti u uređenoj zemlji, svatko treba imati pravo i slobodu govora. Ističe da nije normalno da se ljudi zbog različitosti počinju mrziti. To je, smatra, velika opasnost da dođe do građanskih sukoba.</p><p>- Bez obzira na to govorimo li o New Yorku, Londonu, Zagrebu, Rimu ili Beogradu, ne može se državni aparat toliko surovo okretati protiv svojega naroda. Policija, vojska... Oni su tu da služe narodu, pa i onima koji nisu glasali za njih. Nije narod vanjski neprijatelj. Dramatičnost protesta je tim veća, a mislim da sve to vodi promjenama - kaže Voja Brajović.</p>