BORBA ZA GLAVNU NAGRADU

Finale 'Farme' je blizu, a novo glasanje neke će ostaviti bez teksta: 'Uopće nema kontrolu'

Foto: rtl

Vjetar u leđa natjecateljima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame

Osmero kandidata ostalo je na imanju i čekaju ih najuzbudljiviji dani u borbi za glavnu nagradu. Izbora za glasanje sve je manje pa i pripadnost klanu sve manje vrijedi. Nikolina Pišek stiže na imanje jer kandidati trebaju donijeti čak dvije važne odluke.

Dvjema osobama računi će se itekako pomrsiti, no kako će reagirati?

Foto: rtl

„Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem“, smijat će se jedna kandidatkinja.

Vjetar u leđa natjecateljima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame.

'FARMA' Manuela napustila imanje, a Nikolina ušla u finalni tjedan
Manuela napustila imanje, a Nikolina ušla u finalni tjedan

Tjedni zadatak muči kandidate, no rijetki planiraju nešto poduzeti po tom pitanju...

Foto: rtl

Tko je nominiran, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

