Finale nove sezone Netflixove hit serije 'Stranger Things' ruši sve rekorde na ljestvicama

Foto: Youtube screenshot

Nakon tjedana čekanja da vide što se sljedeće dogodilo u seriji 'Stranger Things', obožavatelji su ponovno podigli seriju na vrh Varietyjeve ljestvice trendovskih televizijskih serija. POGLEDAJTE VIDEO: Ovog puta, znanstveno-fantastični hit prikupio je 1,37 milijuna interakcija publike (op.a. koliko su komentirali na društvenim mrežama, lajkali, dijelili...), od 27. lipnja do 3. srpnja ove godine čime je serija ostvarila najveću interakciju na ovoj ljestvici do sad. Posljednje dvije epizode bile su sličnije igranim filmovima i po duljini i po budžetu, te su izazvale ogroman interes i raspravu o tome kako su uklopile određene priče i likove. Pretposljednja sezona također je izazvala veliko zanimanje za najnovijeg negativca serije, Vecnu, kojeg glumi Jamie Campbell Bower (33), koji će se vjerojatno vratiti u toj ulozi u petoj i posljednjoj sezoni. Serija je s lakoćom pobijedila drugoplasiranog ovotjednog kandidata, seriju 'Only Murders in the Building', koja nije bila ni blizu tim brojkama, s nešto više od 94.000 interakcija. Nedavno je britanska pjevačica Kate Bush (63) oborila je glazbene ljestvice s pjesmom 'Running Up That Hill', koju je objavila prije 37 godina, točnije 1985. godine, a sve zahvaljujući tome što se pojavljuje u novoj sezoni serije 'Stranger Things'. Pjesma je dospjela na vrh britanskih i svjetskih ljestvica, a prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda, Bush je ovim prvim mjestom oborila tri rekorda jer je najstarija žena na vrhu liste sa 63 godine, dok je 37 godina najdulje vrijeme da pjesma stigne do prvog mjesta.