Utrka se zahuktala. U širi izbor za prestižnog Frica ušlo je 14 najboljih autora, a netko od njih uzet će titulu najboljeg.

Ovogodišnja Nagrada Fric, kojom se bira najbolje prozno djelo objavljeno od srpnja 2020. do srpnja 2021., prvotno objavljeno kod hrvatskog nakladnika, na jeziku za koji nije potreban prijevod, zbog čega nagrada nije usko nacionalno nego i regionalno usmjerena, prva je njezina svečana obljetnica - petogodišnjica. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe.

Sljedećih 14 dana imat ćete priliku na FaceBook stranicama 24sata, BestBooka i Nagrade Fric slušati i gledati intervjue svih 14 autora, koje će voditi koordinator nagrade Kruno Lokotar. Tako je u 14 finalista ušla i Staša Aras sa zbirkom objedinjenih dvanaest kratkih priča - “12 pred zidom”. U utrci je su i “Autobusne bilješke” Selvedina Avdića, koje su nastale u autobusu, tu je i Magdalena Blažević s djelom “Svetkovina”, kao i Ivana Bodrožić s knjigom “Sinovi. kćer”, ali i roman Elvisa Bošnjaka “Gdje je nestao Kir”. Među finalistima se našao i roman “Putujuće kazalište” autora Zorana Ferića, ali i roman “Na Vrbasu tekija” Josipa Mlakića, koji je inspiriran Andrićevim književnim stvaralaštvom. Među najboljima je i knjiga “Prometejev sin” Jurice Pavičića, ali i petnaest priča Korane Serdarević - “Gušterov repo”.

Finalist je i Ognjen Spahić s romanom “Pod oba Sunca”, koji pokazuje raskoš pripovjednoga talenta, ali i Nada Topić s knjigom “Morpho Amathonte”. Frica love i Damir Uzonović s dirljivim romanom “Ja sam”, Nora Verd” s knjigom “Moja dota” te Ivan Vidak s romanom o seoskom siročetu “Radio Siga”. Njih je izabrao, na temelju 51 pročitanog djela, žiri u sastavu Tomislav Brlek, Hrvoje Klasić, Dragomira Majhen, Jagna Pogačnik, Čedo Prodanović, Igor Vikić i Dubravka Vrgoč.

Prozni uzorak ovogodišnjih polufinalista, prema riječima predsjednice žirija Jagne Pogačnik, otkriva brojčanu dominaciju romana - njih čak deset, a zajednički im je nazivnik taj da zajedničkog nazivnika - nema: obilježava ih tematski i stilski pluralizam, raspon od povijesnog do poetskog romana, od kritičkog do magijskog realizma, od naturalističkih do fantastičnih motiva, od autofikcije do dokumentarizma, od angažiranosti do elemenata eskapizma itd.