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STIŽE U MOČVARU

Fink ove subote predstavlja novi studijski album u Zagrebu

Piše 24sata,
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Fink ove subote predstavlja novi studijski album u Zagrebu
Foto: PROMO
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Fink će kroz cijeli listopad i studeni s gotovo 40 koncerata obići Europu, a brojni su već unaprijed rasprodani.

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Engleski pjevač, tekstopisac, gitarist i producent Fink je na velikoj europskoj turneji u sklopu koje s bendom predstavlja novi album u zagrebačkoj Močvari u subotu 24. listopada 2026.

Turneja koja prati novi album “The City Is Coming to Erase It All” počela je u njemačkom Leipzigu s dva unaprijed rasprodana nastupa. Fink će kroz cijeli listopad i studeni s gotovo 40 koncerata obići Europu, a brojni su već unaprijed rasprodani. 

Za deveto izdanje “The City Is Coming to Erase It All” bend je ograničio upotrebu instrumenata i tehnika snimanja na one dostupne do 1974. godine. “Želim nešto novo, ali s tim istim pristupom”, pojasnio je Fin Greenall, poznatiji kao Fink. Izdanje istražuje album kao cjelinu koja je priča od početka do kraja slušanja. Under The Radar piše da je ovo “najbolji album Finka do sada”, a The Clash dodaje da je riječ o “opuštajućoj selekciji folk glazbe”.

Fink postaje poznat po emotivno dinamičnim pjesmama, a vještina produkcije i pisanja stihova dovela ga je do suradnji s Johnom Legendom, Banks, Bonobo kao i Amy Winehouse. Njegova glazba može se čuti u soundtrackovima filmova i serija poput “Selma”, “12 years A Slave” ili “Better Call Saul”. Remiksirali su ga imena poput Colina Stetsona i Ricarda Villalobosa, sam producira glazbu ili surađuje s producentima U2 ili Killersa, a karijera mu traje gotovo tri desetljeća. Uz redovite turneje stvorio je globalnu fan bazu, dok po Europi redovito nastupa kao headliner na kultnim mjestima. 

Kao downtempo/trip-hop projekt DJ-a i glazbenika Fina Greenalla, Fink je od 90-ih izdavao za Ninja Tune etiketu za koju izdaje debi “Fresh Produce”. Glazba je prerasla u akustični, blues i folk smjer i autorski bend koji uz njega čine Tim Thornton na bubnjevima i Guy Whittaker na basu. Debi “Biscuits For Breakfast” iz 2006. naslijedio je “Sort Of Revolution”, kao i “Perfect Darkness” kojeg je producirao Billy Bush, poznat po radu s Beckom i grupom Garbage. Nastup s Royal Concertgebouw Orchestra u Amsterdamu objavljen je kao live album, a Fink potvrđuje poziciju među glazbenim velikanima s albumom “Hard Believer” i singlom “Looking Too Closely” kao i “Fink’s Sunday Night Blues Club, Vol. 1”. Objavljuje i albume “Resurgam”, “Bloom Innocent”, a “Beauty In Your Wake” završava na vrhovima UK ljestvica.
Fink - “Looking Too Closely”

Stvarajući intimnu atmosferu uz soul vokale, emotivni nastup, kombinaciju folka, bluesa i rocka, ali i utjecaj elektroničke glazbe, Fink donosi jedinstveno koncertno iskustvo u Zagreb. Kao predizvođačica nastupit će Angela Autumn koja se kreće u žanrovima Americana i alternativni country.

Ulaznice po cijeni od 28 eura dostupne su u sustavu Core Event, te u Dirty Old Shopu i Rockmarku.

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