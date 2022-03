Flasha iz 'Lige pravde' uhitili u karaoke baru: 'Nasrnuo je na goste zbog pjesme Lady GaGe'

Glumac Ezra Miller (29), poznat po ulozi Flasha u filmovima 'Liga pravde', uhitili su u ponedjeljak nakon incidenta u karaoke baru na Havajima, prenosi APnews.

Iz policije su potvrdili da je glumac psovao, zgrabio mikrofon od žene koja pjeva i nasrnuo na muškarca koji je igrao pikado.

Pomoćnik načelnika havajske policije Kenneth Quiocho izjavio je da se Miller protivio ljudima koji pjevaju baladu Lady GaGe i Bradleyja Coopera 'Shallow' u baru u koji uglavnom posjećuje lokalno stanovništvo. Pjesma je prema navodima policije jako naljutila glumca.

- Bili su to mali incidenti poput snimanja ljudi na benzinskoj postaji, odbijanja napuštanja pločnika u restoranu i svađanja s ljudima - rekao je Quiocho.

- On je glumac, ali meni nije toliko poznat. On nije Ben Affleck, recimo to tako - dodao je Quiocho.

Miller je uhićen u ponedjeljak nešto poslije ponoći i optužen je za nasilno ponašanje i uznemiravanje. Pušten nakon što je platio jamčevinu od 3500 kuna.

Miller je poznat kao prva LGBT osoba koja je igrala glavnu ulogu u velikom filmu o superherojima, a glumio je i u filmu 'Fantastične zvijeri i gdje ih pronaći'.

