Florence iz benda 'Florence and the Machine' otkazala koncerte i završila na hitnoj operaciji

Pjevačica grupe Florence and the Machine, Florence Welch, završila je na hitnoj operaciji. O svemu se oglasila na svom Instagram profilu tjedan dana nakon što je otkazala niz koncerata.

- Jako mi je žao što sam morala otkazati zadnjih nekoliko nastupa. Moja su stopala u redu, ali završila sam na hitnoj operaciji zbog razloga za koje se još ne osjećam dovoljno jako da ih podijelim, no to mi je spasilo život. I završit ću svoju turneju Dance Fever u Lisabonu i Malagi (možda jedino neću toliko skakati kao inače, ali vi to možete učiniti umjesto mene) - napisala je Florence.

Nije otkrila previše detalja, ali pratiteli su joj u komentarima željeli brz oporavak.

Grupa je trenutačno na turneji 'Dance Fever', u sklopu koje su došli u Pulsku arenu u lipnju. To je bio prvi samostalni nastup benda u Hrvatskoj.