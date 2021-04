Kako je 1. siječnja ove godine legendarni roman Veliki Gatsby postao javno dobro, najavljeno je kako se na Broadwayu sprema mjuzikl. Još nije poznato koje će kazalište postaviti Gatsbyja na daske koje život znače nakon gotovo 100 godina, ali se znaju glavni ljudi iza scene. Među njima se ističe Florence Welch (34), pjevačica indie benda Florence and the Machine.

Florence će pisati stihove pjesama, a zajedno s glazbenim producentom Thomasom Bartlettom (39) radit će na glazbi. Bartlettova pjesma Mystery of Love 2017. iz filma Skrivena ljubav (Call me by your name) nominirana je za Oscara. Scenarij će pisati Martyna Majok (36), koja je 2018. godine bila dobitnica Pulitzer nbagrade za dramu.

- Uzbuđena sam, počašćena i inspirirana što ću raditi s ovako talentiranm grupom ljudi - rekla je Majok.

Welch priznaje kako se neki od njezinih najdražih citata nalaze upravo u stranicama Velikog Gatsbyja i da smatra kako ima veliku čast pretvoriti taj roman u glazbu.

- Osjećam duboku povezanost s Fitzgeraldovim slomljenim romanticizmom - rekla je.

Pjevačica je već imala priliku uroniti u blistavi svijet jazza 20-ih. 2013. godine je izvela pjesmu Over the Love za filmsku adaptaciju Gatsby (r. Baz Luhrmann) s Leonardom DiCaprijem (46). Osim originalnog romana, ova produkcija nema poveznice s tim filmom.

- Mjuzikli su moja prva ljubav - kaže Florence.

Informacije o glumskom postavu očekuju se kasnije tijekom godine, kao i datum kad se mjuzikl planira izvoditi.