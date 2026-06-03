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GABRIEL IGLESIAS

'Fluffy' je oduševio publiku u zagrebačkoj Areni: Evo tko je on

Piše Stela Kovačević,
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'Fluffy' je oduševio publiku u zagrebačkoj Areni: Evo tko je on
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Američki komičar meksičkog podrijetla osvojio je zagrebačku publiku svojim prepoznatljivim humorom, toplim pričama i zaraznim smijehom

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Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih svjetskih stand-up komičara, Gabriel 'Fluffy' Iglesias, večeras je oduševio zagrebačku Arenu.

Američki komičar meksičkog podrijetla, prepoznatljiv po šarenim havajskim košuljama i zaraznom smijehu, pred hrvatsku je publiku donio svoj jedinstveni spoj pripovijedanja, zvučnih efekata i urnebesnih anegdota iz vlastitog života. No, put do statusa globalne zvijezde koja s lakoćom rasprodaje dvorane od Madison Square Gardena do Sydney Opera Housea bio je sve samo ne lagan.

Od prodaje mobitela do prvog nastupa

Gabriel Jesús Iglesias rođen je 15. srpnja 1976. u San Diegu, a odrastao je u Long Beachu u Kaliforniji kao najmlađi od šestero djece koje je odgajala samohrana majka. Djetinjstvo mu je, kako je često isticao, bilo obilježeno siromaštvom, no upravo je u humoru pronašao način da se nosi sa životnim nedaćama. Prije nego što je svijet upoznao kao "Fluffyja", radio je u tvrtki za prodaju mobilnih telefona u Los Angelesu. Iako je bio uspješan i zarađivao dobar novac, želja za nastupom bila je jača.

Comedian Jo Koy makes his handprints and footprints in cement, in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Godine 1997. donio je sudbonosnu odluku. Unatoč protivljenju obitelji, dao je otkaz kako bi se u potpunosti posvetio komediji. Taj ga je potez ubrzo doveo na rub egzistencije - ostao je bez stana i automobila te je spavao na kaučima kod rodbine. No, nije odustajao. Vještine je brusio nastupajući gdje god je mogao, od opskurnih klubova do bajkerskih barova. Prijelomni trenutak dogodio se kada se 2006. godine pojavio u reality showu "Last Comic Standing", gdje je stigao do finalnih osam natjecatelja i stekao prepoznatljivost na nacionalnoj razini.

'Nisam debeo, ja sam Fluffy'

Iglesiasov humoristični stil temelji se na osobnim iskustvima, a njegov zaštitni znak postale su šale na račun vlastite težine. Fraza "Nisam debeo, ja sam Fluffy" postala je njegov moto i svjetski prepoznatljiv brend.

2026 American Music Awards
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njegov je stil topao i pristupačan, a namjerno izbjegava kontroverzne teme. Kako je sam izjavio, ne priča o politici, religiji ni sportu jer te teme razdvajaju ljude. Umjesto toga, fokusira se na univerzalne stvari koje povezuju, poput hrane, obitelji i neugodnih situacija, oživljavajući svoje priče nevjerojatnim talentom za imitiranje glasova i stvaranje zvučnih efekata. Njegov jedinstveni i animirani stil komedije učinio ga je popularnim među obožavateljima svih dobnih skupina.

Glumačka karijera i uloga u 'Modernoj obitelji'

Osim što je postao jedan od najplaćenijih komičara na svijetu, s milijardama pregleda na YouTubeu, Iglesias je izgradio i zavidnu glumačku karijeru. Domaćoj publici možda je najpoznatiji po gostujućoj ulozi u popularnoj seriji "Moderna obitelj". U epizodi "Daddy Issues" glumio je Jorgea, bivšeg dečka Glorije Pritchett, čija je nevjerojatna sličnost s Mannyjem natjerala Jaya da preispita tko je dječakov pravi otac.

Njegov najveći televizijski projekt je Netflixov sitcom "Mr. Iglesias", u kojem je igrao glavnu ulogu i bio izvršni producent. U seriji je utjelovio dobronamjernog srednjoškolskog profesora povijesti koji pomaže darovitim, ali neprilagođenim učenicima.

Serija je doživjela tri sezone i osvojila nagradu Imagen. Na platnu se pojavio u filmovima "Magic Mike" i njegovom nastavku "Magic Mike XXL". Ipak, najviše traga ostavio je posuđivanjem glasa u animiranim hitovima. Bio je Speedy Gonzales u filmu "Space Jam: A New Legacy", činovnik u Pixarovom Oscarom nagrađenom "Coco", kao i jedan od glasova u filmovima "Ferdinand" i "Avioni".

Borba sa zdravljem i privatni život

Iza kulisa smijeha, Iglesias se borio s ozbiljnim osobnim problemima. Na vrhuncu slave težio je više od 200 kilograma, kada su mu liječnici dijagnosticirali dijabetes tipa 2 i rekli da mu preostaju samo dvije godine života ako ne promijeni stil života. Taj šok ga je natjerao na drastične promjene.

Uz pomoć dijete i vježbanja uspio je izgubiti više od 45 kilograma. Otvoreno je govorio i o svojoj borbi s depresijom i alkoholizmom, koje je pripisao sagorijevanju zbog nemilosrdnog rasporeda turneja. Unatoč prekidu dugogodišnje veze s Claudijom Valdez, ostao je u bliskom odnosu s njezinim sinom Frankiejem, kojeg je pomogao odgojiti i smatra ga svojim djetetom.

*uz korištenje AI-ja

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