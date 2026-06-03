Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...

Ako ste posljednjih tjedana vrtjeli Reelse na Instagramu ili pak 'visjeli' na TikToku, zasigurno ste naletjeli na zanimljivu pjesmu 'Sjela baba u balon'. Iako nekima zvuči bizarno, riječ je o zabavnoj dječjoj pjesmici koja je postala jedan od novih viralnih hitova.

Inače, riječ je o dječjoj brojalici koju su generacije djece na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije koristile u igrama, pljeskanju dlanovima i sličnom.

Kao i kod ostalih brojalica - autor naravno nije poznat. 'Sjela baba u balon' je, kao i ostale brojalice nastala u usmenoj tradiciji te se tako desetljećima prenosila s koljena na koljeno - odnosno s djeteta na dijete. Zabilježena je u različitim krajevima Hrvatske i šire regije, a postoje brojne lokalne varijante teksta. Istraživanja dječjeg folklora pokazuju da je brojalica bila poznata još tijekom 1970-ih, a vjerojatno i ranije.

Jedna od najpoznatijih verzija glasi:

Sjela baba u balon,

pa se vozi u London.

U Londonu kupi griz,

pa se vozi u Pariz.

U Parizu kupi papriku,

pa se vozi u Afriku.

U Africi kupi kečku,

pa se vozi svome dečku.

Dečko kupi gramofon,

koji svira din-dan-don!

Godinama je bila poznata samo kao dječja brojalica, a onda su se tu umiješale društvene mreže. Nastali su elektronički i techno remiksevi u kojima je ovaj 'stari tekst' dobio novi štih. Pamtljivi tekst i zarazni ritam kombinacija su koja osigurava viralnost na TikToku i Instagramu. Upravo zbog toga je ova pjesma, čim su je korisnici počeli koristiti kao remiks u videima, postala totalni hit. Znaju je oni koji su je kao djeca pjevali, ali i oni koji su se s njom prvi put susreli kao odrasli. Mnogi su također, u komentarima pisali kako su tek nakon viralnosti shvatili da su svi kao djeca znali različitu verziju ove brojalice.

Posebno je zanimljivo kako viralnost nije pokrenuo niti jedan poznati izvođač, već je došlo do kombinacije DJ remikseva, algoritma društvenih mreža, ali i nostalgične povezanosti s ovom brojalicom onih koji je znaju iz djetinjstva.

Od techna do housea

Budući da brojalica nema službeni 'original' nastalo je mnogo verzija. Tako postoji verzija za brojanje i pljeskanje, ona za pjevanje u vrtićima, a došlo je i do techno remikseva, house verzije s moderim beatovima pa čak i do narodnjaka. Osim u ritmu, neke verzije se razlikuju i u predmetima koje 'baba' kupuje. I prije viralnosti ove brojalice, oni koji se bave dječjim folklorom otkrili su kako u nekim varijantama baba u Parizu kupuje ružu i vozi se mužu, u drugima mačku, zveku ili nešto sasvim treće.

Zanimljivo je i to da ovakvi viralni hitovi pokazuju koliko društvene mreže mogu “oživjeti” nešto što je generacijama bilo gotovo zaboravljeno. Upravo je nostalgija jedan od najvećih trendova na TikToku i Instagramu pa ne čudi što su korisnici masovno prihvatili brojalicu koju su mnogi slušali još kao djeca.

Danas se pjesma koristi u svim mogućim vrstama videa - od humorističnih skečeva i plesnih trendova do videa iz svakodnevnog života, putovanja i lifestyle sadržaja. Mnogi kreatori upravo zbog prepoznatljivog ritma biraju ovu pjesmu za svoje Reelse jer brzo privlači pažnju i ostaje u glavi. Iako je nastala prije više desetljeća, 'Sjela baba u balon' pokazala je kako internet i društvene mreže mogu staru dječju brojalicu pretvoriti u moderni viralni fenomen koji danas znaju gotovo sve generacije.

*uz korištenje AI-ja