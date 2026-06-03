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OBJAVA POSTALA VIRALNA

FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...

Prije nekoliko dana je Berend na Facebooku objavila fotografiju neba i izradila sumnju i zabrinutost. 'Letjeli su avioni pola moga života, bez traga', napisala je, između ostalog...
Zagreb: Proslava 53. rođendana kluba Saloon
'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 9

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