FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...

Prije nekoliko dana je Berend na Facebooku objavila fotografiju neba i izradila sumnju i zabrinutost. 'Letjeli su avioni pola moga života, bez traga', napisala je, između ostalog...
'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marijan Delija/24 sata
Objava je ubrzo postala viralna, a javio joj se i poznati znanstvenik Saša Ceci koji joj je dao objašnjenje za tu pojavu te naglasio kako u ovom slučaju - opasnost ne postoji.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Stojan Lasic/Vecernji list
Bivša voditeljica se prije nekoliko godina povukla iz javnosti, a mnoge je iznenadila kada se lani pojavila na 28. Dalmatinskoj šansoni. Tada se vratila voditeljskoj ulozi.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na pozornici se pojavila u dugoj crnoj haljini, a "predstavila" je i novi imidž, dugu sijedu kosu, koju je svezala u rep.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
'Dosta su me farbali, nema više. Ostat ću sijeda do kraja života. Komentari drugih me ne zanimaju, ne čitam ih i ne slušam, ja sam zadovoljna', rekla je voditeljica tada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Filip Brala/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/VLM
Foto Davor Puklavec/PIXSELL