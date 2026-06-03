FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...

'Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka', napisala je u objavi. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL