'Folkeri mogu preživjeti i deset korona, jer su puni kao brodovi'

Bivšem farmeru, kojeg nazivaju princem dijaspore, smeta licemjerje. Kaže da mnogi glazbenici zaziru od narodnjaka, a kad im se ponudi dobar bakšiš, između dvije pjesme nauče i stihove kojih se groze

<p>Davno sam rekao bratu: ‘Kad ćeš se ženiti, napravit ću ti pjesmu’. Ovog ljeta je svadba i održao sam obećanje. Njemu je namijenjena pjesma ‘Svatovi’, kaže <strong>Josip Ivančić</strong> (41).</p><p>Pjevaču su, kao i svima, mnogi nastupi na vjenčanjima otkazani zbog pandemije korona virusa.</p><p>- Vidio sam tugu i suze mladenki, angažirale su se i po godinu dana ranije da na taj dan sve bude savršeno. Upravo ova pjesma bit će im motiv da dočekaju novi datum s osmijehom i pozitivnom energijom - kaže nam Ivančić.</p><p>Nazivaju ga princem dijaspore, njegove se pjesme pjevaju na feštama.</p><p>U glazbenim krugovima pričaju kako je za samo jednu pjesmu dobio napojnicu od 75.000 kuna. Ivančić kaže kako mu je to dao makedonski poslovni čovjek da mu otpjeva pjesmu “Zajdi, zajdi”.</p><p>- Nema pravila kod bakše. Svakome otpjevam što traži, a zahvalan sam kad me žele počastiti. Ja sam pučki pjevač koji zna kako ljude dirnuti u žicu - priča nam Josip.</p><p>Korona je financijski pokosila mnoge glazbenike, no ne i folk pjevače.</p><p>- Oni mogu preživjeti deset korona s obzirom na to da su puni ko brodovi za razliku od umjetničkih duša. Kako u Hrvatskoj tako i u Europi, zadnjih godina samo folk pjevači pune klubove, ali i džepove. Mogu to reći jer pjevam po klubovima, a gotovo sam i cijelu estradu s Balkana doveo u svoje klubove - kaže Josip.</p><p>Iako redovito nastupa, ne snima pjesme kontinuirano. Kaže da su ljudi pomalo zasićeni jer se svaki dan pojavi sto novih pjevača, sto novih pjesama, golih guza...</p><p>- Odlučio sam se za drukčiji put, a to je rad na terenu. To znači raditi na sebi da budeš što bolji zabavljač na feštama, sa šarolikim repertoarom. Pritom, naravno, ne zaobilazim ni narodnjake, od kojih mnogi glazbenici zaziru. Međutim, kad im netko ponudi bakšiš, na pauzi nauče pjesmu koju i ne znaju. To je licemjerno. Kao i većina ljudi koji osuđuju narodnjake, a slušaju ih u automobilu i trgaju košulje na feštama - priča Ivančić.</p><p>Korona kriza bila mu je dobar period za stvaranje novih pjesama, pa već u subotu snima spot za pjesmu <strong>Nenada Ninčevića</strong> “Svatovi”. Tekst je, kaže, tradicionalan, glazba moderna i Josip se nada da će biti nezaobilazna na repertoaru svadbenih veselja. U svom opusu ima zavičajnih, domoljubnih pjesama, modernih, ali i narodnjaka.</p><p>- Nemam predrasuda. Općenito u životu nemam predrasuda ni o kome i ni o čemu.Nastojim i volim pjevati ono što ljudi vole slušati iza ponoći. Isto tako poštujem i one koji snimaju nekomercijalne stvari. Samo pjesme koje snimam o zavičaju su iz srca i s puno ljubavi, bez ikakva interesa - kaže.</p><p>Rado se sjeti “Farme”, realityja koju mu je promijenio život. Tamo je upoznao suprugu <strong>Jelenu</strong>, s kojom danas ima dvoje djece. I deset godina od sudjelovanja u “Farmi” ljudi mu svakodnevno prilaze i komentiraju zgode iz showa, trenutke s Jelenom. Josipu je danas obitelj na prvome mjestu.</p><p>- Supruga Jelena brine se o djeci, a u mojim poslovima sudjeluje koliko stigne. Sin Toma je talentirano dijete i igra nogomet. Najveća ljubav, razonoda i strast mi je gledati ga kako igra. Zbog njegovih treninga, utakmica i turnira, kad nastupam u Njemačkoj, tražim jutarnje letove da ga stignem gledati. U nogometnoj je školi Adriatik iz Splita, bivšeg igrača Hajduka Franka Bogdana. Kći Roza Mia je, naravno, tatina mezimica. Ona je stavila točku na moj obiteljski život koji je sad potpuno ispunjen - ponosi se Josip.</p>