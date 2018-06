'Fotke' iz 'Wonder Woman 2' pokazuju povratak starog lika

Prijateljsko upozorenje - Ovaj tekst sadrži informacije koje bi se mogle smatrati spoilerima, to jest mogle bi pokvariti užitak gledanja onima koji nisu pogledali 'Wonder Woman 1'. Čitate na svoju odgovornost.

Foto: Twitter/Screenshot

Malo je filmova prošlog ljeta uspjelo privući toliku pažnju publike kako je to uspjela ekranizacija stripa 'Wonder Woman'. Film s Gal Gadot u glavnoj ulozi ne samo da je oduševio kritičare već je uspio oduševiti i publiku.

Stoga je i zaradio iznimno dobro, dosegnuvši preko 820 milijuna dolara zarade, na proračunu od samo 150 milijuna dolara. Takva zarada svima je dala do znanja da ćemo uskoro dobiti i nastavak filma, a prve fotografije sa snimanja upravo su objavile redateljica filma, kao i glavna glumica.

Foto: Clay Enos

Redateljica Patty Jenkins, koja je režirala i prvi film, tako je na svojem Twitteru objavila fotografiju na kojoj se vidi kako ćemo u drugom filmu ponovno imati prilike vidjeti u akciji Stevea Trevora.

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu