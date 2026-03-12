Adi Šoše otkrio što radi prije izlaska na pozornicu: 'Kaotično je uvijek, ali priviknem se...'

Ovogodišnji Dan žena Adi Šoše je proveo na svom prvom koncertu u Športskom centru Višnjik u Zadru. Iako se u samo nekoliko godina prometnuo u regionalnu zvijezdu, skromni Mostarac nije zaboravio svoje početke. Uoči koncerta, u razgovoru za IN magazin, prisjetio se svog prvog nastupa u Zadru.

- Sjećam se prvi put kad sam pjevao u Zadru prije tri godine otprilike, pred mnogo manje ljudi nego večeras, to je bio neki moj početak i stvarno jesam sanjao ove stvari, nekako još uvijek se čini kao san, tako da hvala Bogu što me pripazio - rekao je Adi.

Nevjerojatan rast popularnosti ga, kaže, i dalje iznenađuje, a na povjerenju koje mu publika poklanja iznimno je zahvalan.

- Dobro je što priča stvarno raste, nekako svakim danom postaje sve ozbiljnija, veća, šira, ljepša. Stvarno sam zahvalan tim ljudima što dolaze na koncerte. Sve čekam kad ću ih smoriti, pravo da vam kažem, ali evo, nekako samo više i više ljudi dolazi na te koncerte, hvala im od srca - poručuje Adi.

Za naporan koncertni tempo baterije je napunio tijekom siječnja, koji je, kako kaže, proveo odmarajući i gledajući serije i filmove. Prije izlaska na ovako veliku pozornicu volio bi imati mir, no stvarnost je obično potpuno drugačija.

- Uglavnom nikad nemam mir jer uvijek je svlačionica puna ljudi, uvijek je neka buka, kaotično neko stanje, ali eto privikne se nekako čovjek s vremenom. Napijem se vode, to je jedino i malo frizuru napravim pred ogledalom koja je uglavnom grozna prije svirke - kaže mladi Mostarac.

Veliki zadarski spektakl nažalost je propustila Adijeva obitelj i djevojka Nevena Nikolić, no s pozornice im je sigurno poslao dio pozitivne energije. Posebno je ponosan na svoju sestru Lejlu, za koju kaže da je iznimno glazbeno nadarena.

​- Dvanaest godina je svirala violinu, pjeva fenomenalno, baš mi je nedavno poslala pjesmu koju je snimila, cover je napravila. Još uvijek pjeva, iako nije u muzici, dva fakulteta je završila, radi jedan posao koji nema veze s glazbom, izabrala je drugi put - ispričao je pjevač.

Istaknuo je i kako uskoro izbacuje novu pjesmu koja će, kako kaže, šokirati njegovu publiku.