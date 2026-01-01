FOTO Aleksandra Prijović nakon dnevnog koncerta u Zagrebu, u novu godinu uvela Beograđane

Pjevačica Aleksandra Prijović nastupila je na Staru godinu u 14 sati na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu pred mnogobrojnom publikom, nakon čega je u novu godinu uvela publiku u beogradskom Sava Centru
Popularna regilnalna pjevačica Aleksandra Prijović za doček Nove 2026. godine nastupila u Sava centru u Beogradu.
Foto: Antonio Ahel
Foto: Antonio Ahel
Foto: Antonio Ahel
Vesela i raspjevana publika s najvećih hitovima je ušla u novu godinu, a bio je to doček koji će dugo pamtiti.
Foto: Antonio Ahel
Pamtit će ga i Aleksandra, budući da je u jednom danu odradila čak dva koncerta, i to u dvije države.
Foto: Antonio Ahel
Prvo je u popodnevnim satima na Silvestrovo pjevala u Zagrebu na Velesajmu, da bi potom otišla put Beograda.
Foto: Antonio Ahel
Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb i presretna sam što sam ponovno ovdje. Posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo, rekla je za 24sata.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Godinu ću pamtiti po rođenju kćeri, to je najveća radost koja nam je ispunila dom, zajedno s našim Akijem, ispričala nam je Prija.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Zasad ne planiramo turneju. Fokus nam je dovršiti album do kraja, a ja se vraćam standardnim nastupima, dodala je.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
