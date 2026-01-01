Obavijesti

TURBULENTNO

FOTO Aleksandra Prijović nakon dnevnog koncerta u Zagrebu, u novu godinu uvela Beograđane

Pjevačica Aleksandra Prijović nastupila je na Staru godinu u 14 sati na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu pred mnogobrojnom publikom, nakon čega je u novu godinu uvela publiku u beogradskom Sava Centru
Beograd: Aleksandra Prijović za doček Nove 2026. godine nastupila u Sava centru
Popularna regilnalna pjevačica Aleksandra Prijović za doček Nove 2026. godine nastupila u Sava centru u Beogradu. | Foto: Antonio Ahel
