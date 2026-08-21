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NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u bikiniju

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone RTL-ova showa 'Život na vagi', ljetne dane provodi u Opatiji. Na plaži je pozirala u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu i pokazala liniju nakon velike transformacije
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FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u bikiniju
U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finale stigla sa 73,6. Izgubila je čak 71,7 kilograma i postala prva žena koja je pobijedila u 'Životu na vagi'. | Foto: RTL
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U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finale stigla sa 73,6. Izgubila je čak 71,7 kilograma i postala prva žena koja je pobijedila u 'Životu na vagi'. | Foto: RTL
Komentari 1

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