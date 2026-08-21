FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u bikiniju

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone RTL-ova showa 'Život na vagi', ljetne dane provodi u Opatiji. Na plaži je pozirala u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu i pokazala liniju nakon velike transformacije
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U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finale stigla sa 73,6. Izgubila je čak 71,7 kilograma i postala prva žena koja je pobijedila u 'Životu na vagi'.
| Foto: RTL
U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finale stigla sa 73,6. Izgubila je čak 71,7 kilograma i postala prva žena koja je pobijedila u 'Životu na vagi'. |
Foto: RTL
U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finale stigla sa 73,6. Izgubila je čak 71,7 kilograma i postala prva žena koja je pobijedila u 'Životu na vagi'.
| Foto: RTL
Nakon showa nastavila je trenirati i paziti na prehranu, a pratiteljima često pokazuje kako održava rezultate.
| Foto: RTL
Trening, ples i šetnje postali su dio njezine svakodnevice, ali priznaje da nije uvijek lako održati isti tempo. Unatoč tome, ne odustaje od zdravih navika koje su joj promijenile život.
| Foto: Privatni album/
Kilogrami joj variraju, ali to smatra potpuno prirodnim.
| Foto: Instagram
- Naravno, težina nije statična, nego dinamična, mijenja se čak i tijekom dana, a kamoli tijekom mjeseca, osobito kod žena. Moja težina varira unutar pet kilograma mjesečno, ponekad manje, ponekad više, pogotovo kad idem na neku proslavu pred ciklus, onda imam 'kombo'. Tada se zna zadržati puno vode, ali se sve vrati u normalu nakon nekog vremena - objasnila je ranije.
| Foto: Instagram
Prehranu je prilagodila svom životu i ritmu.
| Foto: Instagram
- Prije sam ih rijetko konzumirala, ali su mi sada jaja među top namirnicama, jedem ih gotovo svaki dan, najčešće za doručak uz svježi sir ili Skyr, integralni kruh i salatu. Također sam dobila koristan savjet da u hladnjaku uvijek imam kuhana jaja i pojedem ih ako jako ogladnim. Za međuobrok najčešće pojedem voće ili povrće sa Skyrom ili svježim sirom, uz malo badema, oraha ili lagano prepečenog na tavi bez ulja sezama ili kakaa s medom ili zaslađivačem, ovisno o tome želim li nešto slano ili slatko. Jedem i ono što zovem ''hrana za glavu''. To su slatkiši, kolači, komadić torte, čokoladica ili sladoled - ispričala je Alina.
| Foto: Instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Danas živi u Zaprešiću sa suprugom Renatom Znikom, koji joj je tijekom cijelog procesa bio velika podrška.
| Foto: Instagram
Njezin uspjeh motivirao je i njega pa je, slijedeći njezine savjete, izgubio oko 17 kilograma.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Profesionalno se bavi prevođenjem te radi za predstavništvo ukrajinske tvrtke koja se bavi preradom peradi.
| Foto: Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Nedavno je pokazala kako joj stoji haljina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto instagram
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Emica ElvedjiPIXSELL
Foto Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva
Foto Instagram/Alina Pantseyeva