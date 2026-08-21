FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u bikiniju

- Prije sam ih rijetko konzumirala, ali su mi sada jaja među top namirnicama, jedem ih gotovo svaki dan, najčešće za doručak uz svježi sir ili Skyr, integralni kruh i salatu. Također sam dobila koristan savjet da u hladnjaku uvijek imam kuhana jaja i pojedem ih ako jako ogladnim. Za međuobrok najčešće pojedem voće ili povrće sa Skyrom ili svježim sirom, uz malo badema, oraha ili lagano prepečenog na tavi bez ulja sezama ili kakaa s medom ili zaslađivačem, ovisno o tome želim li nešto slano ili slatko. Jedem i ono što zovem ''hrana za glavu''. To su slatkiši, kolači, komadić torte, čokoladica ili sladoled - ispričala je Alina. | Foto: Instagram