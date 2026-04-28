FOTO Antonija Blaće pokazala rezultate mršavljenja koji su je zatekli: 'Tijelo se brzo mijenja'

Uvijek mi nekako pofriškaju tu kosu, slično, ali nikad isto. Prilagodimo se godišnjem dobu, bojama koje nosim, boji tena, a ovaj put i novom prostoru salona, poručila je voditeljica Antonija Blaće na društvenim mrežama. Pokazala je novu frizuru, ali mnogima nije promaknula njezina figura.

- P.S. Sad i ja vidim da sam stvarno smršavjela, ali samo da vam kažem, počela sam prije više od godinu dana, a već par mjeseci imam istu kilažu, ali sam malo opet promijenila prehranu u više proteinsku i vježbam više. I iako kilaža stoji, tijelo se jako brzo mijenja ovisno o tome što mu dajete. Odgovaram na sva pitanja - napisala je voditeljica.

Nedavno je otkrila da je izgubila oko 12 kilograma, ali bez naglih promjena.

- Jako dugo skidam kile - godinu dana i nije to nešto previše kila, oko 11-12 kg. To vam je kila mjesečno, da skidam išta sporije bila bi se udebljala. Tako da to nije ni brzo ni naglo. Vjerujte mi, skidanje je moja tema - priznala je te dodala kako se na početku promjene gotovo i ne vide, a kasnije svaka nova izgubljena kila dolazi do izražaja.

- Plus, malo drugačija odjeća. Ja vam nisam primjer brzog skidanja jer se non stop mučim i to poprilično duge periode. Nisam tu neki junak samo je jednostavno tako - zaključila je Antonija Blaće.