FOTO Aoki priredio spektakl na Velesajmu: U publiku je bacio čak osam torti sa šlagom...

Sinoćnji nastup Steve Aokija u Paviljonu 15 na zagrebačkom Velesajmu bio je upravo ono što publika priželjkuje kada čuje njegova imena. Spektakl svjetske razine, glazba koja udara u srce, svjetlosni show i legendarni "cake face". Za nastup na Velesajmu pripremio je čak osam torti sa šlagom. Već na prvim taktovima ambient je zabljesnuo neonskim bojama, a ljudi su se naguravali, skakali i vikali kao da su na najvećem elektronskom festivalu, negdje između Berlina i Ibize. U jednom trenutku Aoki je bacio tortu u publiku.

- Bio sam par puta na njegovom nastupu. Uvijek me iznova oduševi. Pravi spektakl - kazao je britanac David koji je iz Manchestera stigao u Zagreb samo zvog koncerta.

Cijela dvorana je postala veliki plesni stroj. Svjetla su pulsirala, bas je primjenjivao stampedo kroz žile, masa je bila elektrizirana. Dok je glazba ulazila u refrene, tlo se činilo da vibrira pod skakanjem desetaka tisuća stopala. Od “dropova” koji su držali publiku na rubu izdržljivosti, do trenutaka kad bi Aoki spustio ritam i publika bi u transu jedva čekala sljedeći uspon. Sve je bilo u savršenom ritmu histerije i ekstaze. Konfeti su lepršali, ruke prema nebu, osmijesi posvuda, znoj, zdušno pjevanje.

- Ovo je bila noć za pamcenje. Oduševio je i pokazao da je prava svjetska zvijezda - kazala je Anastasija iz Zagreba koja, kako nam je kazala, obožava techno glazbu.

Steve Aoki, rođen 1977. godine u Miamiju, američki je DJ i producent japanskog porijekla koji je svoju glazbenu karijeru počeo sredinom 90-ih.

Još kao student pokrenuo je vlastitu diskografsku kuću, Dim Mak Records, 1996. godine. Ime je inspirirano borilačkom vještinom, “dodir smrti” (kineski “dim mak”), te je Alt-rock, indie i eksperimentalna elektronska glazba bila među njegovim ranim interesima.

S vremenom, Dim Mak postaje platforma koja je lansirala i podržala niz izvođača, a Aoki sam gradi karijeru suradnjama s najvećim imena iz različitih žanrova, od Linkin Parka, BTS-a, Afrojacka do Louisa Tomlinsona.

Posebno je poznat po performansu koji uključuje bacanje torti u publiku tzv. "cake face". Taj ritual Aoki prakticira već godinama; torte su pjenaste, lagane, dizajnirane da budu sigurne za publiku. Prvi puta je taj element nastupa isprobao 2011. godine, tijekom promocije pjesme "Turn Up the Volume". Nakon pozitivne reakcije i viralnih snimaka, ritual je postao sastavni dio nastupa.

Također, Aoki je poznat po količini nastupa. Godišnje ih održi između 250 i 300 diljem svijeta. Osim što je izvođač, Aoki je priznat i kao hrvatski mediji navode humanitarac i poduzetnik; bavi se projektima poput osiguranja glazbene edukacije za djecu iz manje privilegiranim obiteljima i istraživanjem tehnologija za produljenje ljudskog života kroz svoje projekte i tvrtke.