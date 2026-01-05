Obavijesti

NIJE JOJ HLADNO

FOTO Baš voli biti gola: Neovisno o godišnjem dobu, Liz Hurley ne izlazi iz bikinija

Bilo ljeto, bila zima, poznata glumica Elizabeth Hurley (60) obožava isticati savršenu figuru u kupaćem kostimu. Upravo je to napravila i na zabavi povodom dočeka Nove godine gdje je stigla samo u badiću i kaputu.
Ne bi se reklo je je bilo hladno na zabavi s temom Jamesa Bonda koju je Liz organizirala u novogodišnjoj noći. | Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Ne bi se reklo je je bilo hladno na zabavi s temom Jamesa Bonda koju je Liz organizirala u novogodišnjoj noći. | Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
