FOTO Baš voli biti gola: Neovisno o godišnjem dobu, Liz Hurley ne izlazi iz bikinija

Bilo ljeto, bila zima, poznata glumica Elizabeth Hurley (60) obožava isticati savršenu figuru u kupaćem kostimu. Upravo je to napravila i na zabavi povodom dočeka Nove godine gdje je stigla samo u badiću i kaputu.
Ne bi se reklo je je bilo hladno na zabavi s temom Jamesa Bonda koju je Liz organizirala u novogodišnjoj noći.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Ne bi se reklo je je bilo hladno na zabavi s temom Jamesa Bonda koju je Liz organizirala u novogodišnjoj noći.
Na sebi je imala samo bijeli krzneni kaput, bijeli kupaću kostim, bijeli remen i umjetni pištolj.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Liz se i inače voli pojavljivati u badići, pa svoje pratitelje na društvenim mrežama nerijetko počasti sličnim fogorafijama.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Ovo 'zimsko' izdanje poznate glumice do izražaja je došlo s ozbirom na temperature.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
S druge strane, izgleda kako je Liz cijelo ljeto provela u badiću.
| Foto: Profimedia
Lagano, opušteno i seksi izdanje prirodno je stanje ove ljepotice.
| Foto: Profimedia
Rijetki su oni koji bi zgodnoj glumici dali 60 godina, a mnogi tvrde da izgleda bolje nego ikad.
| Foto: Instagram
