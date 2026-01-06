Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Zanima vas što vas ovog utorka čeka u sapunicama? Jakov je zbog Katarine spreman na sve

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zanima vas što vas ovog utorka čeka u sapunicama? Jakov je zbog Katarine spreman na sve
3
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 6. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Teodora prvi put dozna što Jakov zaista osjeća prema njoj i Katarini te odluči povući neobičan potez. Novi sudski vještak dolazi u Vrilo da ponovno otvori Josipov slučaj. Mirjana dozna što Domazet osjeća prema Katarini. Katarinu pred kućom čeka Jakov, koji je spreman sve odbaciti za njihovu ljubav.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia prekine vjenčanje i predloži da ga proslave s cijelom obitelji. Zbog Leocadije i Lorenza Eugenia dobije napadaj. Emilia i Rómulo posvađaju se oko njezine prepirke s Píjom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Tijekom snimanja reality showa u mornaričkoj bazi stradava supermodeli. Tim otkriva ljubavni trokut manekenke i tri muškarca, od kojih su svi sumnjivci. U međuvremenu, Jenny zasmeta to što se Gibbs odbija pojaviti na svečanosti dodjele nagrade u njegovu čast.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Cacau

HRT1 12:30

Lalá kaže Valdemaru da se Simone želi vratiti tek kad Regina rodi dijete. Valdemar otkrije da je Regina u opasnosti da izgubi dijete. Predloži Lalá da obavijesti Simone o tome.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU

FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma

Zdrav život, sport i pravilna prehrana dovele su ove zvijezde do najbolje verzije sebe
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljak 5. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026