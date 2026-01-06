Doznajte što vas očekuje ovog utorka 6. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...
Zanima vas što vas ovog utorka čeka u sapunicama? Jakov je zbog Katarine spreman na sve
Divlje pčele
RTL 20:15
Teodora prvi put dozna što Jakov zaista osjeća prema njoj i Katarini te odluči povući neobičan potez. Novi sudski vještak dolazi u Vrilo da ponovno otvori Josipov slučaj. Mirjana dozna što Domazet osjeća prema Katarini. Katarinu pred kućom čeka Jakov, koji je spreman sve odbaciti za njihovu ljubav.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia prekine vjenčanje i predloži da ga proslave s cijelom obitelji. Zbog Leocadije i Lorenza Eugenia dobije napadaj. Emilia i Rómulo posvađaju se oko njezine prepirke s Píjom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.
Zaboravljeni slučaj
DOMA TV 16:30
Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.
Navy CIS
DOMA TV 19:00
Tijekom snimanja reality showa u mornaričkoj bazi stradava supermodeli. Tim otkriva ljubavni trokut manekenke i tri muškarca, od kojih su svi sumnjivci. U međuvremenu, Jenny zasmeta to što se Gibbs odbija pojaviti na svečanosti dodjele nagrade u njegovu čast.
Cacau
HRT1 12:30
Lalá kaže Valdemaru da se Simone želi vratiti tek kad Regina rodi dijete. Valdemar otkrije da je Regina u opasnosti da izgubi dijete. Predloži Lalá da obavijesti Simone o tome.
