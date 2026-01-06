Zanima vas što vas ovog utorka čeka u sapunicama? Jakov je zbog Katarine spreman na sve

Divlje pčele

RTL 20:15

Teodora prvi put dozna što Jakov zaista osjeća prema njoj i Katarini te odluči povući neobičan potez. Novi sudski vještak dolazi u Vrilo da ponovno otvori Josipov slučaj. Mirjana dozna što Domazet osjeća prema Katarini. Katarinu pred kućom čeka Jakov, koji je spreman sve odbaciti za njihovu ljubav.

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia prekine vjenčanje i predloži da ga proslave s cijelom obitelji. Zbog Leocadije i Lorenza Eugenia dobije napadaj. Emilia i Rómulo posvađaju se oko njezine prepirke s Píjom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Tijekom snimanja reality showa u mornaričkoj bazi stradava supermodeli. Tim otkriva ljubavni trokut manekenke i tri muškarca, od kojih su svi sumnjivci. U međuvremenu, Jenny zasmeta to što se Gibbs odbija pojaviti na svečanosti dodjele nagrade u njegovu čast.

Cacau

HRT1 12:30

Lalá kaže Valdemaru da se Simone želi vratiti tek kad Regina rodi dijete. Valdemar otkrije da je Regina u opasnosti da izgubi dijete. Predloži Lalá da obavijesti Simone o tome.

