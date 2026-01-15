Obavijesti

ODUZIMA DAH

FOTO Bella Hadid godinama voli 'gole haljine', ali grudnjak ne. I ovoga puta pokazala bradavice

U srijedu navečer se slavna manekenka Bella Hadid pojavila na premijeri serije 'The Beauty' u New Yorku. I sama će se pojaviti u seriji, a na crvenom tepihu pojavila se u još jednoj prozirnoj kombinaciji...
FX's "The Beauty" NYC Screening
Foto Profimedia
1/23
Foto: Profimedia
