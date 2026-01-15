ODUZIMA DAH
FOTO Bella Hadid godinama voli 'gole haljine', ali grudnjak ne. I ovoga puta pokazala bradavice
U srijedu navečer se slavna manekenka Bella Hadid pojavila na premijeri serije 'The Beauty' u New Yorku. I sama će se pojaviti u seriji, a na crvenom tepihu pojavila se u još jednoj prozirnoj kombinaciji...
Foto Profimedia
Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Lijepa Bella Hadid još je 2016. na crveni tepih u Cannesu došla s jako visokim izrezom na haljini
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Mnogi su tada nagađali kako je sigurno svoje donje rublje ostavila doma, baš zbog toga kako bi joj stajala haljina
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Ogolila je i leđa
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Doug Peters/Press Association
A prošle je godine izazvala pravi šok.
| Foto: Rocco Spaziani/DPA
Haljina koju je nosila bila je prozirna te su se kroz nju vidjele njezine bradavice
| Foto: Rocco Spaziani/DPA
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
No nije to Belli prvi put, naviknula je na revijama nositi kombinacije koje su često prozirne...
| Foto: JOHANNA GERON
Ili koje uopće nemaju ništa preko grudi, pa ih je prekrila rukama jednom prilikom.
| Foto: Ik Aldama
Ovako je izgledala u jednoj kombinaciji na Cannesu 2021. godine. I ta je haljina natjerala mnoge da se okrenu za Bellom...
| Foto: Doug Peters/PA Images/PIXSELL
Foto Stefanie Rex/DPA/PIXSELL
Foto Stefanie Rex/DPA/PIXSELL
Foto Boesl/DPA/PIXSELL
Je li to samo Bella prešla granicu dobrog ukusa, ili je tu bilo i drugih slavnih dama, ne zna se, ali organizatori Cannesa odlučili su donijeti stroga pravila odijevanja
| Foto: Sarah Meyssonnier
Sve mora biti 'pristojno', pa je tako pristojna bila i Hadid kada se pojavila na otvorenju
| Foto: Rocco Spaziani
Izabrala je dugu crnu haljinu koja ide preko jednog ramena, i također ima visok prorez na nozi. No, ne toliko visok...
| Foto: C3396 Boesl
Foto C3396 Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION