FOTO Bez grudnjaka, bez srama, u tangicama ili 'goloj' haljini: Brooks ponosno ističe obline

Brooks Nader već godinama šokira i privlači pozornost svojim odjevnim kombinacijama. Bilo da je u mini tangicama, ili za večernji izlazak odjene 'golu' haljinu, mnogi pogledi su uvijek upereni u nju. Uskoro će se pojaviti i u crvenom kupaćem kostimu, jer je dobila ulogu u novom Baywatchu
Nader je dobila jednu od glavnih uloga u seriji koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
Nader je dobila jednu od glavnih uloga u seriji koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.
| Foto: Instagram
Glumit će Selene, opisanu kao kapetanicu spasilaca na plaži Zuma.
| Foto: Instagram
Privukla je ranije pažnju objavama s odmora na plaži, gdje je uživala u sunčanim danima u društvu svoje sestre Sarah Jane
| Foto: Instagram
Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu, Brooks pozira u crvenim tangama i kratkoj majici koja malo toga ostavlja mašti. Na drugim fotkama ističe svoju figuru u bikiniju s leopard uzorkom
| Foto: Instagram
Brooks je nedavno otvoreno progovorila o odluci da ukloni filere iz usana, priznajući kako se nakon tog zahvata ponovno osjeća kao 'stara ona'
| Foto: Instagram
Čini se da je za Brooks ovo razdoblje povratka prirodnijem izgledu
| Foto: Instagram
