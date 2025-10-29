FOTO Bila na frizuri, ali nešto je drugo svima 'zapelo za oko': Lijepa Lille opet privukla pažnju
Popularna pjevačica Lidija Bačić Lille pohvalila se na svom Instagram profilu novom frizurom, ali nije njena kosa ono što je svima upalo u oči. Njega vitka figura opet je u prvom planu, a ovog puta Lille je obline istaknula u uskoj plavoj trenirci, pokazujući kako je i sportski look odlično pristaje.
Lille je dan iskoristila za odlazak u frizerski salon, a na Instagramu je pokazala lijepu bujnu kosu. Međutim, sve su oči ostale uprte u Lidijin vitak struk i bujne obline. | Foto: Instagram/Lidija Bačić