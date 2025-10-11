FOTO Bio je bajker, monstrum... Charlie Hunnam se za ulogu Eda Geina transformirao i skinuo gol

Glumac Charlie Hunnam utjelovio je Eda Geina u Netflixovoj seriji "Monster", a ovih dana se našao na udaru kritika jer su gledatelji zaključili kako je stao u obranu zloglasnog ubojice. Serija je postigla nevjerojatan uspjeh, a Hunnam je zbog serije smršavio više od 10 kila kako bi što vjerodostojnije prikazao neslavnog lika te se za potrebe snimanja skinuo potpuno gol. Glumac je na sceni od svoje 17. godine, proslavio se u seriji "Sinovi anarhije", a do danas je glumio u brojnim uspješnicama. U galeriji pogledajte kako se Charlie Hunnam mijenjao kroz godine.
Za potrebe serije "Monster", Charlie Hunnam se potpuno transformirao. Smršavio je preko 10 kila, a ispričao je kako se pripremao za snimanje. "Htio sam se približiti Edu Geinu koliko god je moguće kako bih shvatio tko je on zapravo bio. Probao sam biti autentičan i poanta svega je bila objasniti tko je bio, ne što je napravio". Ta izjava je mnogima zasmetala.
U seriji se glumac pojavljuje potpuno gol. Scena o kojoj se radi uznemirujuća je, no sudeći po komentarima obožavateljica, nisu imale ništa protiv kada su dobile priliku vidjeti njegovo isklesano tijelo.
Serija "Monster" je u samo tri dana nakon premijere postala druga najgledanija na svijetu. Hunnam je za People ispričao kako je pokušao približiti gledateljima i odnos koji je Ed Gein imao sa svojom majkom. "Majka mu je svakodnevno govorila da ga mrzi jer nije žensko, kćer koju je oduvijek željela", komentirao je u intervjuu.
Jackson "Jax" Teller iz serije "Sinovi anarhije" je lik zahvaljujući kojem se Hunnam probio na sceni. Dobio je nekoliko nominacija za ugledne nagrade zahvaljujući toj ulozi.
U listopadu 2013. godine su iz kompanije Universal Pictures objavili kako će Charlie Hunnam utjeloviti Christiana Greyja, glavnog lika knjige "50 nijansi sive". Povukao se sa snimanja zbog obaveza koje je imao u seriji "Sinovi anarhije".
Glumio je uz brojne kolege posljednjih nekoliko godina, a profilirao se kao jedan od traženijih glumaca Hollywooda.
Glumac je jednom bio u braku. Glumicu Katharine Towne, kćer Julije Payne, upoznao je 1999. kad su oboje bili na audiciji za seriju "Dawson's Creek". Nakon tri tjedna veze vjenčali su se u Las Vegasu. Njihov brak je potrajao do 2002. godine.
Nakon Towne je ljubio manekenku Sophie Dahl, glumicu Stellu Parker i producenticu Georginu Townsley. Umjetnica Morgana McNelis je Charliejeva djevojka od 2005. godine.
