Glumac Charlie Hunnam utjelovio je Eda Geina u Netflixovoj seriji "Monster", a ovih dana se našao na udaru kritika jer su gledatelji zaključili kako je stao u obranu zloglasnog ubojice. Serija je postigla nevjerojatan uspjeh, a Hunnam je zbog serije smršavio više od 10 kila kako bi što vjerodostojnije prikazao neslavnog lika te se za potrebe snimanja skinuo potpuno gol. Glumac je na sceni od svoje 17. godine, proslavio se u seriji "Sinovi anarhije", a do danas je glumio u brojnim uspješnicama. U galeriji pogledajte kako se Charlie Hunnam mijenjao kroz godine.
FOTO Bio je bajker, monstrum... Charlie Hunnam se za ulogu Eda Geina transformirao i skinuo gol
Za potrebe serije "Monster", Charlie Hunnam se potpuno transformirao. Smršavio je preko 10 kila, a ispričao je kako se pripremao za snimanje. "Htio sam se približiti Edu Geinu koliko god je moguće kako bih shvatio tko je on zapravo bio. Probao sam biti autentičan i poanta svega je bila objasniti tko je bio, ne što je napravio". Ta izjava je mnogima zasmetala. | Foto: Netflix
