FAZE ZGODNOG GLUMCA FOTO Bio je bajker, monstrum... Charlie Hunnam se za ulogu Eda Geina transformirao i skinuo gol

Glumac Charlie Hunnam utjelovio je Eda Geina u Netflixovoj seriji "Monster", a ovih dana se našao na udaru kritika jer su gledatelji zaključili kako je stao u obranu zloglasnog ubojice. Serija je postigla nevjerojatan uspjeh, a Hunnam je zbog serije smršavio više od 10 kila kako bi što vjerodostojnije prikazao neslavnog lika te se za potrebe snimanja skinuo potpuno gol. Glumac je na sceni od svoje 17. godine, proslavio se u seriji "Sinovi anarhije", a do danas je glumio u brojnim uspješnicama. U galeriji pogledajte kako se Charlie Hunnam mijenjao kroz godine.