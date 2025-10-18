FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.
Obožavatelji su već prije nekoliko godina primijetili kako Efron ne izgleda kao prije. Šuškalo se o estetskim operacijama, no glumac je to demantirao...
| Foto: Press Association/PIXSELL/Instagram/screenshot
Foto: Press Association/PIXSELL/Instagram/screenshot
| Foto: Press Association/PIXSELL/Instagram/screenshot
Glumac slavi 38. rođendan, a nerijetko je mijenjao izgled tijekom karijere.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Istaknuo je kako je zbog nekih uloga intenzivno vježbao te mu se zbog toga i fizionomija promijenila.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Pretrpio je gadnu ozljedu čeljusti 2013. godine te je zbog toga morao na nekoliko operacija.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Zac Efron je počeo glumiti ranih 2000-ih godina
| Foto: (C) Gregg DeGuire / Fotos Intl. / AFF-USA.com
Pojavio se u nekoliko serija kao što su 'Firefly', 'ER' i 'The Guardian'
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Proslavio ga 'High School Musical' koji je izašao 2006. godine, a u kojem je upoznao i Vanessu Hudgens s kojom je bio u vezi do 2010. godine
| Foto: MICHAEL GERMANA
Postao je prava zvijezda, a tinejdžerke diljem svijeta uzdisale su za njegovim plavim očima
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kada su on i Vanessa prekinuli, izvor blizak njima rekao je da su 'toliko dugo bili dugo, to više nije bilo to'.
| Foto: AA
Zgodni glumac je i nakon 'High School Musicala' nizao brojne uloge
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Često je mijenjao i imidž, pa je puštao kosu, puštao brkove i bradu...
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Ali jedno je bilo sigurno - za mladim Efronom su uzdisale i brojne holivudske ljepotice
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
U jednom su ga trenutku povezali i s glumicom Evom Longoriom, nakon što su ih fotografi snimili kako očijukaju zajedno na utakmici
| Foto: ABACAUSA.COM/PRESS ASSOCIATION
Na snimanju filma 'Nova godina' s Michelle Pfeiffer
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Zac Efron, Nicole Kidman i Matthew McConaughey u Cannesu
| Foto:
Na snimanju filma u New Yorku, 2013. godine
| Foto: Charles Guerin- Morgan Dessalles
U gostima kod Grahama Nortona
| Foto: Dominic Lipinski
Kako je sam Efron ispričao, upravo se 2013. godine dogodila nesreća u kojoj mu je stradala čeljust
| Foto: Ian West
'Skoro sam umro', objasnio je prije par godina Efron
| Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Prema njegovoj priči, spotaknuo se i pao te bradom udario u granitnu fontanu
| Foto: Galaxy/PRESS ASSOCIATION
Od udarca je izgubio svijest, a kada se probudio, vilica mu je visjela. Osim teške ozljede čeljusti, iščašio je rame i povrijedio vrat
| Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com
Nakon toga morao je krenuti i na fizikalnu terapiju
| Foto: JPA / AFF-USA.COM
No, 2020. godine je s njome prestao
| Foto: Doug Peters
Kada su ga fanovi vidjeli 2022. godine, ostali su u šoku kako izgleda. No, Efron tvrdi da je to sve zbog nesreće. Kada je prestao s fizikalnom, pojavili su se problemi s licem.
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
Jedni mišići lica su preuzeli funkciju i drugih, koji mu nisu bili toliko jaki. Tako je barem glumac objasnio...
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
'Da, da, čuo sam priče o operaciji. Mama mi je rekla što se piše', rekao je glumac 2022. i sve demantirao
| Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO
Ali njegovo objašnjenje nije bilo dovoljno gledateljima. 'Zašto Efron izgleda kao da su ga pčele izbole?', pisali su nakon što mu je nedavno izašao novi film na Netflixu
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
I dok su ga mnogi branili u komentarima na društvenim mrežama i pisali da je sve, kako je i sam rekao, rezultat nesreće, drugima to ne drži vodu te inzistiraju da se glumac podvrgnuo plastičnoj operaciji
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A