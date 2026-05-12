Obavijesti

Galerija

Komentari 2
SPEKTAKL U BEČU

FOTO Evo kako je izgledalo prvo polufinale Eurosonga: Lelekice su oduševile i prošle u finale

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 prošlo ih je dalje u finale i nastupit će ponovno u subotu. Među njima su i naše predstavnice, grupa Lelek, a osim njih, u finale su prošli još predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. Pogledajte kako je izgledala večer...
First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto Lisa Leutner
1/86
Foto: Lisa Leutner
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026