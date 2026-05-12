FOTO Evo kako je izgledalo prvo polufinale Eurosonga: Lelekice su oduševile i prošle u finale

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 prošlo ih je dalje u finale i nastupit će ponovno u subotu. Među njima su i naše predstavnice, grupa Lelek, a osim njih, u finale su prošli još predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. Pogledajte kako je izgledala večer...
Foto Lisa Leutner
Foto: Lisa Leutner
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Foto Jens Büttner/DPA
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