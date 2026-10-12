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'OVO JE ZA CIJELI ŽIVOT'

FOTO Brojna poznala lica stigla na premijeru novog hita Teatra Kerekesh: Evo tko je sve bio

Kerekesh Teatar predstavio novu komediju u kojoj Ljubomir Kerekeš igra samoga sebe, dok Jan Kerekeš utjelovljuje petnaest različitih likova
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FOTO Brojna poznala lica stigla na premijeru novog hita Teatra Kerekesh: Evo tko je sve bio
Smijeh, prepoznatljive životne situacije i jedna vrlo posebna ljubav prema automobilima obilježili su subotnju večer u zagrebačkoj Scenoteci, gdje je premijerno izvedena nova predstava Kerekesh Teatra „Ovo je za cijeli život“. | Foto: Bojan Zibar
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Smijeh, prepoznatljive životne situacije i jedna vrlo posebna ljubav prema automobilima obilježili su subotnju večer u zagrebačkoj Scenoteci, gdje je premijerno izvedena nova predstava Kerekesh Teatra „Ovo je za cijeli život“. | Foto: Bojan Zibar
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