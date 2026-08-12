FOTO Burne veze s kolegicama, borba s ovisnošću i svjetska slava: Sva lica Care Delevingne

Iza uspješne javne karijere nalaze se i vrlo teška životna razdoblja. Delevingne je otvoreno govorila o depresiji koju je počela osjećati kao tinejdžerica, kao i o ADHD-u te problemima s drogama. Nakon zabrinjavajućeg razdoblja 2022. otišla je na rehabilitaciju i uključila se u program oporavka. U intervjuu za Vogue 2023. govorila je o tome da je od tada trijezna. | Foto: Wyters Alban/ABACA/PIXSELL