FOTO Burne veze s kolegicama, borba s ovisnošću i svjetska slava: Sva lica Care Delevingne

Cara Delevingne jedna je od najprepoznatljivijih britanskih manekenki svoje generacije, no tijekom godina izgradila je karijeru koja seže daleko izvan svijeta mode. Medijske stupce punila je i privatnim životom, a nedavno je ispisala povijest kada se pojavila na naslovnici časopisa Playboy. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Cara Delevingne rođena je 12. kolovoza 1992. u londonskom Hammersmithu, a odrasla je u Belgraviji. Najmlađa je kći Charlesa Hamara Delevingnea i Pandore Stevens Delevingne te ima dvije starije sestre, Chloe i Poppy. Zanimljiv detalj iz njezina obiteljskog života jest i to što ima čak 16 kumova, među kojima je glumica Joan Collins.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Cara Delevingne rođena je 12. kolovoza 1992. u londonskom Hammersmithu, a odrasla je u Belgraviji. Najmlađa je kći Charlesa Hamara Delevingnea i Pandore Stevens Delevingne te ima dvije starije sestre, Chloe i Poppy. Zanimljiv detalj iz njezina obiteljskog života jest i to što ima čak 16 kumova, među kojima je glumica Joan Collins.
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Foto: Stefanie Rex/DPA
Cara Delevingne rođena je 12. kolovoza 1992. u londonskom Hammersmithu, a odrasla je u Belgraviji. Najmlađa je kći Charlesa Hamara Delevingnea i Pandore Stevens Delevingne te ima dvije starije sestre, Chloe i Poppy. Zanimljiv detalj iz njezina obiteljskog života jest i to što ima čak 16 kumova, među kojima je glumica Joan Collins.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Delevingne je prve korake u svijetu mode napravila vrlo rano. Već s deset godina pojavila se u editorijalu za talijansko izdanje časopisa Vogue. Godine 2009. napustila je školu i potpisala ugovor s agencijom Storm Management, a nekoliko godina poslije postala je jedno od najtraženijih lica svjetske modne scene.
| Foto: Mario Anzuoni
Christopher Bailey iz Burberryja prepoznao je njezin potencijal, a 2011. nastupila je na svojoj prvoj velikoj reviji na Londonskom tjednu mode. Uslijedile su revije u Parizu, Milanu i New Yorku te suradnje s vodećim modnim kućama. Posebno važan bio je njezin dugogodišnji profesionalni odnos s Karlom Lagerfeldom i Chanelom. Titulu modela godine na British Fashion Awards osvojila je 2012. i 2014. godine.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Iako joj je moda donijela međunarodnu slavu, Delevingne se postupno sve više okretala glumi. Prvu filmsku ulogu dobila je 2012. u filmu "Anna Karenina", a šira publika upoznala ju je zahvaljujući filmovima "Paper Towns", "Suicide Squad" i "Valerian and the City of a Thousand Planets". U seriji "Carnival Row" ostvarila je jednu od glavnih uloga uz Orlanda Blooma, dok se 2022. pridružila drugoj sezoni popularne serije "Only Murders in the Building".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glazba je također važan dio njezina života. Delevingne pjeva te svira gitaru i bubnjeve, a još 2011. i 2012. napisala je i snimila dva albuma. Kasnije je surađivala s Pharrellom Williamsom na pjesmi "CC the World", snimila "I Feel Everything" za film "Valerian", a njezin se glas može čuti i na albumima St. Vincent i Fione Apple. Ove godine potpisala je ugovor s Warner Recordsom, objavila pjesme "I Forgot" i "Out of My Head" te krenula na svoju prvu glazbenu turneju.
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Iza uspješne javne karijere nalaze se i vrlo teška životna razdoblja. Delevingne je otvoreno govorila o depresiji koju je počela osjećati kao tinejdžerica, kao i o ADHD-u te problemima s drogama. Nakon zabrinjavajućeg razdoblja 2022. otišla je na rehabilitaciju i uključila se u program oporavka. U intervjuu za Vogue 2023. govorila je o tome da je od tada trijezna.
| Foto: Wyters Alban/ABACA/PIXSELL
Otvoreno je govorila i o svojoj seksualnosti i vezama. Bila je u vezi s glazbenicom St. Vincent, zatim s glumicom i modelom Ashley Benson, a od 2022. u vezi je s glazbenicom Leah Mason, poznatom kao Minke.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Osim umjetnosti i mode, Delevingne se angažirala u zaštiti životinja i okoliša. Nakon ubojstva lava Cecila 2015. prodala je svoj osobni sat TAG Heuer na dražbi i prikupila 18.600 funti za zaštitu divljih životinja. Sudjelovala je i u inicijativama povezanima s klimatskim promjenama, biološkom raznolikošću i priznavanjem ekocida kao međunarodnog zločina.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Delevingne je zvijezda ljetnog izdanja časopisa Playboy za ovu godinu, čime je ušla u povijest kao prva otvoreno deklarirana lezbijka na naslovnici tiskanog izdanja. Za provokativnu naslovnicu odjenula je i kultni kostim zečice, postavši prvi supermodel kojemu je to uspjelo još od slavne Kate Moss 2014. godine.
| Foto: Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Lauren Rose Goldberg
Foto Instagram/Lauren Rose Goldberg
Foto GIGU, SPNW50
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Foto ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Foto ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni