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SKINULA SE I ZA PLAYBOY

FOTO Burne veze s kolegicama, borba s ovisnošću i svjetska slava: Sva lica Care Delevingne

Cara Delevingne jedna je od najprepoznatljivijih britanskih manekenki svoje generacije, no tijekom godina izgradila je karijeru koja seže daleko izvan svijeta mode. Medijske stupce punila je i privatnim životom, a nedavno je ispisala povijest kada se pojavila na naslovnici časopisa Playboy. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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78. Cannes International Film Festival
Cara Delevingne rođena je 12. kolovoza 1992. u londonskom Hammersmithu, a odrasla je u Belgraviji. Najmlađa je kći Charlesa Hamara Delevingnea i Pandore Stevens Delevingne te ima dvije starije sestre, Chloe i Poppy. Zanimljiv detalj iz njezina obiteljskog života jest i to što ima čak 16 kumova, među kojima je glumica Joan Collins. | Foto: Stefanie Rex/DPA
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Cara Delevingne rođena je 12. kolovoza 1992. u londonskom Hammersmithu, a odrasla je u Belgraviji. Najmlađa je kći Charlesa Hamara Delevingnea i Pandore Stevens Delevingne te ima dvije starije sestre, Chloe i Poppy. Zanimljiv detalj iz njezina obiteljskog života jest i to što ima čak 16 kumova, među kojima je glumica Joan Collins. | Foto: Stefanie Rex/DPA
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