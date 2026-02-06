FOTO Čiji photo session je bio bolji? 'Savršeni' bili superjunaci ove sezone, prisjetite se Šime...

Dva 'Savršena', Petar i Karlo su s nekim od djevojaka pozirali na photo sessionu. Obojica su utjelovili superjunake, Karlo je bio Superman, a Petar Batman. I prošle sezone je bilo photo sessiona, prisjetite ih se
Petar i Karlo otkrili su u četvrtak u epizodi 'Gospodina Savršenog' da će imati zanimljiv photo session, uvjereni da će se dobro zabaviti.
Dečki su oduševili djevojke kao Superman i Batman, a neke su za potrebe snimanja završile i u naručju: Karlo je držao Nušu, a Petar Maju.
„Ne smatram se nametljivom osobom tako da u ovoj situaciji mi je malo teško prihvatiti to sve. Nije se probudila ljubomora u meni, jednostavno smatram da su one opuštenije i da se bolje snalaze u ovakvoj situaciji“, komentirala je Anastasia.
Maša je bila oduševljena snimanjem: „Petar je moj najdraži junak, on je meni više od Batmana!“
Karlo je primijetio da je Anastasia bila malo sramežljiva na snimanju, a ona kaže: „Mora shvatiti da ja nisam kao druge cure i mora me prihvatiti takvu kakva jesam.“
I u prošloj sezoni bilo je photo sessiona.
Barbara, Laura i Maidi pozirale su na setu tematike 'Mad Max', a Savannnah, Vanja i Marinela na setu 'Mamma Mia'.
Tada su djevojke pozirale sa Šimom Elezom koji je u prethodnoj sezoni bio 'Gospodin Savršeni', a naknadno je došao i Miloš Mićović kao drugi 'Savršeni'.
