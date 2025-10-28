ZAVIRITE NA SET 'OUTER BANKSA' FOTO Danče kao pravi filmski raj! Netflixova ekipa nastavlja snimanje popularne serije

Snimanje pete, ujedno i posljednje sezone popularne Netflixove serije 'Outer Banks' ovih se dana intenzivno nastavlja u Dubrovniku. Prema pisanju Dubrovačkog vjesnika, filmska je ekipa zauzela područje Danča, gdje se snimaju pustolovne scene na prepoznatljivom stjenovitom terenu. Orijentalni tepisi, ukrasne posude, svijeće i šarene zastavice pretvorili su dijelove grada u egzotičnu kulisu koja podsjeća na daleke krajeve. Dubrovnik je tako još jednom postao pozornica svjetske produkcije, a snimanje bi, prema dostupnim informacijama, trebalo trajati do sredine studenoga. Peta sezona donijet će sve ono po čemu je serija poznata - sunce, more, misterij i avanturizam, a Dubrovnik će ponovno imati priliku zasjati na malim ekranima pred milijunima gledatelja širom svijeta.