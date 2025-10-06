Obavijesti

FOTO Djevojački zbor Zvjezdice gala koncertom 'Ti možeš sve' proslavile 40 godina djelovanja

Gala koncertom 'Ti možeš sve' Djevojački zbor Zvjezdice u nedjelju je navečer u zagrebačkom HNK obilježio 40 godina djelovanja i 50 godina umjetničkog rada maestra Zdravka Šljivca. Zvjezdicama se pridružila Zagrebačka filharmonija, bivše članice zbora, EX Zvjezdice, kao i prva članica ansambla, danas jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvijezda Nina Badrić.
Zagreb: Gala koncert Djevojačkog zbora Zvjezdice „Ti možeš sve“
Sve je počelo kad je Šljivac u veljači 1985. godine krenuo u zagrebački park Ribnjak, gdje su bile prostorije koje su imale biti dom novom dječjem zboru, kojega godinama nije bilo. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
