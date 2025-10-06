FOTO Djevojački zbor Zvjezdice gala koncertom 'Ti možeš sve' proslavile 40 godina djelovanja

Vidio je ondje djevojčice koje igraju stolni tenis pa je s jednom od njih odigrao partiju. - Bila je odlična, sjajna lijeva ruka. Pitao sam je pjeva li tako dobro kao što igra. Bila je to Nina Badrić, ona je bila prva Zvjezdica - rekao nam je Šljivac. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL