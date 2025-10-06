FOTO Djevojački zbor Zvjezdice gala koncertom 'Ti možeš sve' proslavile 40 godina djelovanja

Gala koncertom 'Ti možeš sve' Djevojački zbor Zvjezdice u nedjelju je navečer u zagrebačkom HNK obilježio 40 godina djelovanja i 50 godina umjetničkog rada maestra Zdravka Šljivca. Zvjezdicama se pridružila Zagrebačka filharmonija, bivše članice zbora, EX Zvjezdice, kao i prva članica ansambla, danas jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvijezda Nina Badrić.
Sve je počelo kad je Šljivac u veljači 1985. godine krenuo u zagrebački park Ribnjak, gdje su bile prostorije koje su imale biti dom novom dječjem zboru, kojega godinama nije bilo.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vidio je ondje djevojčice koje igraju stolni tenis pa je s jednom od njih odigrao partiju.
- Bila je odlična, sjajna lijeva ruka. Pitao sam je pjeva li tako dobro kao što igra. Bila je to Nina Badrić, ona je bila prva Zvjezdica - rekao nam je Šljivac.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zbor je počeo djelovati, a krenuli su sa zabavnim dječjim pjesmicama. Odmah su, na prvoj probi, počeli raditi tehniku pjevanja i pripremati se za klasiku.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vrlo brzo nakon početka snimili su prvu klasičnu ozbiljnu ploču, pa je došla prva opera, nastupi sa Zagrebačkom filharmonijom...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zagrebački solisti bili su ansambli s kojima su snimili službeno prvu božićnu ploču u Jugoslaviji. A bio je tu i prvi Božićni koncert u katedrali, bila je premala koliko je ljudi došlo.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz Ninu Badrić i Zagrebačku filharmoniju, Zvjezdice su na nedjeljnom koncertu ugostile i druge glazbene goste, kao što su: Filip Filipović, Dragana Jovanović, Igor Kudeljnjak, Danijela Pintarić, Neda Nikolić, Mia Dimšić, Tamara Coha Mandić, Abdul-Aziz Hussein, Gradski tamburaški orkestar Križevci, Mima Karaula, Gita Haydar, Ansambl Husar Tomčić i Agape.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Poput cjeloživotne prijateljice Nine Badrić, sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac zauvijek će se sjećati dječjeg zbora "Zvjezdice", gdje su osnovale temelje za svoju buduću, zavidnu karijeru i stekle važne životne osnove koje gaje i danas.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Legendarni djevojački zbor nije samo rasadnik talenata već i trajno iskustvo koje ih je svojevremeno izgradilo; Mariju kao vrsnu pjevačicu i skladateljicu, Ivanu kao jednako vrsnu pjevačicu i glazbenu pedagoginju.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zvjezdice su im bile drugi dom, a iskustva, prijateljstva i umjetnički doživljaji koje su tamo stekle i danas osjećaju kao neizbrisiv dio svog identiteta.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nina priznaje kako joj je članstvo u zboru promijenilo život. - Moj život dobio je sasvim drukčiji smisao. Od prve sam se zaljubila u zbor, tamo sam stekla prave prijatelje te, pored škole, koja me najviše radovala, dobila novu obavezu u životu. Svaka proba meni je bila praznik, a Zdravka smo obožavali svi - rekla je Nina.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Velikim koncertom maestro Šljivac proslavio je i 50 godina svoje karijere, ali o tome ne želi previše...
- Radio sam mnoge aranžmane, skladao, producirao, dirigirao, ali kad se spomene moje ime, tu su samo Zvjezdice. Na tome im pomalo i zavidim - rekao nam je.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
