Obavijesti

Show

Komentari 7
FOTKAO JE SUPRUG?

FOTO Ecija Belošević u donjem rublju na obiteljskom zimovanju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Ecija Belošević u donjem rublju na obiteljskom zimovanju
12
Foto: Instagram

Ljubav je u zraku. Obožavam ovu babydoll pidžamicu, a crveni setovi su kao stvoreni za Valentinovo, poručila je bivša radijska voditeljica

Admiral

Hot mama, pisali su pratitelji bivšoj radijskoj voditeljici Eciji Belošević, koja se u ponedjeljak javila sa zimovanja iz Tirola. Ondje boravi sa suprugom, glazbenikom Goranom te sinom, a uz snježne prizore i obiteljske trenutke ubacila je i nekoliko fotografija koje su malo 'razbile' klasičnu zimsku rutinu.

Foto: Instagram

Na njima pozira u donjem rublju na balkonu apartmana, dok su oko nje snijeg, planine i minus.

- Ljubav je u zraku. Obožavam ovu babydoll pidžamicu, a crveni setovi su kao stvoreni za Valentinovo Spremate li se i vi za Valentinovo ili ćete ga preskočiti ove godine? - pitala je Belošević pratitelje.

Foto: Instagram

Goran i Ecija vjenčali su se u rujnu 2022. Sudbonosno 'da' izrekli su na malenom otoku Vrniku. Nives CelzijusSnježana Mehun Schillinger, Antea Kodžoman te mnogi drugi slavili su s mladencima na Korčuli. 

- Taj je otočić inače slabo naseljen, ima samo deset kuća, nije prometno. Tamo se nalazi samo crkvica i jedna stara škola koja je prenamijenjena u ugostiteljski objekt, a pored je plaža. Mislim da će biti bajkovito - rekla je Ecija i objasnila zašto su odabrali baš tu lokaciju.

- S obzirom na to da sam ja porijeklom iz Korčule, na Vrnik sam došla prije nekoliko godina. Odmah sam rekla kako bi se ovdje htjela jednog dana udati, a sada je ta priča istinita - ispričala je Ecija.

Foto: Instagram/

U prosincu 2023. postali su roditelji.

- Stigao je Leo Belošević. Mi smo zaljubljeni potpuno. Hvala nebesima, zauvijek zahvalni - napisala je Ecija uz niz fotografija sa suprugom i sinčićem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
FOTO Sva izdanja Claudije Rivier, bujne Slavonke: 'Sve na meni je od majke prirode...'
PRIRODNO NADARENA

FOTO Sva izdanja Claudije Rivier, bujne Slavonke: 'Sve na meni je od majke prirode...'

Claudia Rivier, Slavonka poznata po izrazito bujnim grudima postala je popularna kada su o njoj počeli pisati svjetski mediji koje je privukla izjava da su sve njezine obline prirodne pa tako i bujne grudi. Sada na Instagramu ima gotovo milijun i pol pratitelja.
Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'
KARNEVALSKO LUDILO

Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'

Pjevačica je održala karnevalski koncert u Kastvu, a među publikom se našla još jedna Maja, ali i njen 'Savršeni' Šime. Fotku maskiranog para oduševljena Maja podijelila je sa svojim pratiteljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026