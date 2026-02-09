FOTO Ecija Belošević u donjem rublju na obiteljskom zimovanju

Hot mama, pisali su pratitelji bivšoj radijskoj voditeljici Eciji Belošević, koja se u ponedjeljak javila sa zimovanja iz Tirola. Ondje boravi sa suprugom, glazbenikom Goranom te sinom, a uz snježne prizore i obiteljske trenutke ubacila je i nekoliko fotografija koje su malo 'razbile' klasičnu zimsku rutinu.

Foto: Instagram

Na njima pozira u donjem rublju na balkonu apartmana, dok su oko nje snijeg, planine i minus.

- Ljubav je u zraku. Obožavam ovu babydoll pidžamicu, a crveni setovi su kao stvoreni za Valentinovo Spremate li se i vi za Valentinovo ili ćete ga preskočiti ove godine? - pitala je Belošević pratitelje.

Foto: Instagram

Goran i Ecija vjenčali su se u rujnu 2022. Sudbonosno 'da' izrekli su na malenom otoku Vrniku. Nives Celzijus, Snježana Mehun Schillinger, Antea Kodžoman te mnogi drugi slavili su s mladencima na Korčuli.

- Taj je otočić inače slabo naseljen, ima samo deset kuća, nije prometno. Tamo se nalazi samo crkvica i jedna stara škola koja je prenamijenjena u ugostiteljski objekt, a pored je plaža. Mislim da će biti bajkovito - rekla je Ecija i objasnila zašto su odabrali baš tu lokaciju.

- S obzirom na to da sam ja porijeklom iz Korčule, na Vrnik sam došla prije nekoliko godina. Odmah sam rekla kako bi se ovdje htjela jednog dana udati, a sada je ta priča istinita - ispričala je Ecija.

Foto: Instagram/

U prosincu 2023. postali su roditelji.

- Stigao je Leo Belošević. Mi smo zaljubljeni potpuno. Hvala nebesima, zauvijek zahvalni - napisala je Ecija uz niz fotografija sa suprugom i sinčićem.