FOTO Elizabeth Hurley (60) je očarala u bikiniju: Evo u kakvim je izdanjima glumica pozirala

Lijepa glumica stari poput vina, a to je dokazala i novom objavom u kojoj je ponovo pozirala u bikiniju. Zaželjela je svima lijep dan i otkrila kako su rastezanje i tjelovježba ključ lijepe linije
Sretna nedjelja, napisala je glumica Elizabeth Hurley ispod fotografija na kojima pozira u bikiniju. Otkrila je i kako je tajna njene vrhunske figure ta da se često rasteže i tako vježba
Nedavno je pozirala i sa svojom majkom koja je proslavila 85. rođendan
Hurley je svojedobno otkrila da nije pristalica rigoroznih dijeta s teškim restrikcijama, već da se drži jednostavnih principa: 'Ne jedem pretjerano, prebrzo, često ili prekasno'.
Kada je riječ o vježbanju, Hurley često ističe da ne ide redovito u teretanu i da nema 'klasičan trening'. Umjesto toga, naglašava da se puno kreće, da vrtlari, da radi kućne poslove i sve to smatra svojim 'treningom'
Što se tiče prehrane, Hurley kaže da pazi da joj polovica tanjura uvijek bude povrće ili voće. Kaže da ako ima sendvič, uzme i jabuku. Također je navela da vrlo rijetko gricka između obroka, ali i da izbjegava brzu hranu, gazirana pića i gotove obroke
Što se tiče njege kože ističe kako je ključna zaštita od sunca, ali i hidratacija
