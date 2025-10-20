Obavijesti

FOTO Elizabeth Hurley (60) je očarala u bikiniju: Evo u kakvim je izdanjima glumica pozirala

Lijepa glumica stari poput vina, a to je dokazala i novom objavom u kojoj je ponovo pozirala u bikiniju. Zaželjela je svima lijep dan i otkrila kako su rastezanje i tjelovježba ključ lijepe linije
Sretna nedjelja, napisala je glumica Elizabeth Hurley ispod fotografija na kojima pozira u bikiniju. Otkrila je i kako je tajna njene vrhunske figure ta da se često rasteže i tako vježba | Foto: Instagram
